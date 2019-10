Dramatický kongres SaS: VIDEO Blahovú vylúčili zo strany, kandidátka bez galkovcov schválená!

JASNÁ/BRATISLAVA - Nominačný kongres strany Sloboda a Solidarita (SaS) dnes v Jasnej schvaľoval kandidačnú listinu do budúcoročných parlamentných volieb. Okrem predsedu strany Richarda Sulíka predložili svoje návrhy kandidačných listín aj ďalší štyria členovia strany, no tí ich nakoniec stiahli. Kongres zároveň rozhodoval aj o vylúčení Natálie Blahovej zo strany. Toto je výsledok!

Poslankyňu za SaS Natáliu Blahovú vylúčili zo strany. Rozhodli o tom členovia SaS na sobotňajšom nominačnom kongrese. Po hlasovaní o tom informoval poslanec Ľubomír Galko spolu s ostatnými členmi platformy Demokratického jadra SaS. Blahová bola doteraz predsedníčkou poslaneckého klubu SaS.

Zdroj: SITA/Milo Fabian

Za vylúčenie hlasovalo 83 zo 112 delegátov

Vylúčenie Natálie Blahovej zo strany Sloboda a Solidarita navrhol tri dni pred nominačným kongresom v Jasnej radový člen SaS Michal Sklienka z Dolného Kubína. Ten zdôvodňoval svoj návrh tým, že Blahová podľa neho poškodzuje dobré meno strany, čím porušuje stranícke stanovy.

„Zdôvodnené to bolo tak, že v diskusii na mojom súkromnom profile som sa vyjadrila, že SaS je momentálne nebezpečná strana. Ak toto je dôvodom na vylúčenie, tak to je signifikantné k tomu, čo sa v strane deje. Je to jeden príspevok v diskusnom vlákne so 70 príspevkami, takže niekto ho tam zámerne vyhľadal. Predpokladám, že strane sa bude dýchať lepšie, keď bude v republikovej rade väčšina povoľná predsedovým návrhom," skonštatovala Blahová.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Vetu, pre ktorú vznikol návrh na jej vylúčenie, vysvetlila nasledovne: „Ak je moc sústredená u jedného človeka, ktorý má takéto autokratické sklony, nie je bezpečné tej strane dôverovať. Čokoľvek, čo je závislé na jednom človeku, nie je podľa mňa bezpečné."

Pôvodne sa malo o Blahovej vylúčení rozhodovať až po oznámení schválenia návrhu kandidačnej listiny do parlamentných volieb. Nakoniec delegáti kongresu rozhodovali o kandidátke aj straníckom osude Blahovej naraz v tajnom hlasovaní. Zo 112 delegátov sa za vylúčenie vyslovilo 83.

Schválili Sulíkovu kandidátku

Na nominačný kongres strany SaS dostalo pozvánku 216 delegátov, mnohí však neprišli. Nechýbali však členovia Demokratického jadra SaS zoskupeného okolo poslancov Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára, ktorí sa na protest nezúčastnili septembrového kongresu vo Zvolene. Priebeh kongresu bol neverejný. Predseda strany Sulík to odôvodnil tým, že na kongrese sa budú preberať interné záležitosti a on nemá vo zvyku ich riešiť na verejnosti.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Nakoniec však bola schválená kandidátka Richarda Sulíka, na ktorej sa nanechádzajú práve spomínané mená Ľubomíra Galka ani Jozefa Rajtára ani ďalších členov spomínaného Demokratického jadra SaS.

Blahová hovorila o napätej atmosfére

Atmosféra na sobotňajšom nominačnom kongrese Slobody a Solidarity v Demänovskej Doline bola podľa predsedníčky poslaneckého klubu strany Natálie Blahovej napätá. Povedala to pre médiá počas hlasovania o kandidačnej listine do budúcoročných parlamentných volieb.

Zdroj: SITA/Milo Fabian

„V mnohých očiach bolo sklamanie... Nálady boli veľmi rôzne,“ dodala Blahová. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu nie je príjemné, keď sa kandidačná listina rieši na takomto veľkom fóre. „Mám názor, že takúto závažnú vec mala riešiť republiková rada. Lepšie sa dokáže dohodnúť 13 členov, ktorí sú zástupcami všetkých 218 členov, ako riešiť v 200-člennom auditóriu, kto a akým spôsobom bude na kandidačnej listine,“ uviedla.

Zdroj: SITA/SaS

Sobotňajší nominačný kongres SaS mal rozhodovať o piatich návrhoch kandidátok do volieb, štyri z nich počas rokovania navrhovatelia stiahli. „Zdôvodnenie bolo hlavne také, že táto kompetencia patrí republikovej rade. Tam by mala zostať a tam by sa mala kandidačná listina schvaľovať. V hre zostala jediná kandidačná listina, a to pána Sulíka, na ktorej nie je nikto z Demokratického jadra SaS,“ dodala Blahová.

Zdroj: SITA/SaS

Na programe kongresu bol tiež bod o vylúčení Blahovej zo strany. Ten Blahová vníma ako signifikantný tomu, čo sa deje v SaS.

Zdroj: SITA/Milo Fabian

Galko hovorí o deštrukcii strany

Podpredseda strany Ľubomír Galko považuje Sulíkov návrh kandidátky za deštrukciu strany. „Táto kandidátka je kandidátka deštrukcie a rozkladu SaS. Toto je kandidátka, ktorá nasmeruje SaS mimo parlamentu,“ zdôraznil po rokovaní. Za nonsens označil aj to, že v Sulíkovom návrhu ostalo niekoľko voľných miest, predsedovu kandidátku vníma ako nekompletnú a slabú. Poukázal aj na to, že priamo na kongrese sa niekoľkí ľudia vzdali kandidatúry. Na otázku, či majú jeho kolegovia z platformy plán do budúcna, odpovedal tým, že stanovisko o svojej ďalšej politickej budúcnosti zaujmú počas niekoľkých dní.