Ak budem na kandidátke, poteší ma to, ak nie, nič sa nedeje, tvrdí Matečná

Gabriela Matečná

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) spája svoju budúcnosť naďalej s oblasťou poľnohospodárstva. Nerieši však, či to bude zároveň z pozície politickej funkcie, ako je to teraz. Matečná sa tak vyjadrila k otázke, či bude na kandidátke SNS do parlamentných volieb 2020.