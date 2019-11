Ženské organizácie koalície PS/Spolu budú demonštrovať proti návrhu SNS

„Vládni politici chcú kázať ženám, aby počúvali a poslúchali. V koalícii PS/Spolu si myslíme, že to má byť presne naopak. Politici by mali konečne začať počúvať ženy a pomáhať rodinám,” zdôraznila poslankyňa Simona Petrík, ktorá je aj líderkou straníckej ženskej organizácie Ženy Spolu. Zároveň vyzvala SNS, aby stiahla svoj návrh týkajúci sa interrupcií. „Slovenské rodiny potrebujú riešenia reálnych situácií, ktoré žijú - dostatok miest v škôlke, dôstojnosť pri pôrode, možnosť zladiť prácu a rodinný život, pomoc pri starostlivosti o starších,“ dodala Petrík.

Simona Petrík Zdroj: TASR - Michal Svítok

Poslankyne SNS navrhli, aby lekári mali povinnosť zobraziť počas sonografického vyšetrenia žene, ktorá plánuje potrat, obraz embrya a bezplatne jej ho vytlačiť. Ak to bude technicky možné, tiež by jej mali zabezpečiť, aby počula tlkot jeho srdca. Žiadali tiež zákaz reklám na interrupcie. O návrhu budú poslanci rozhodovať na schôdzi, ktorá sa začína dnes. Poslankyne medzičasom ohlásili jeho zmiernenie.

Návrh predložil SNS bez diskusie so zdravotníkmi, tvrdí Suchánek

Poslanec PS/Spolu Alan Suchánek poukázal na to, že koaličné poslankyne predložili návrh bez diskusie so zdravotníkmi. „Ako lekár sa čudujem, že niekomu z poslancov či poslankýň napadlo zasahovať do toho, ako lekári liečia. Prikazovať zdravotnícke výkony zo zákona, to tu ešte nebolo,“ povedal Suchánek. Podľa neho chce SNS vytĺkať pred voľbami politický kapitál na úkor zdravého rozumu a spoločenskej súdržnosti.

Alan Suchánek Zdroj: TASR/Martin Baumann

Členka predsedníctva Progresívneho Slovenska Dana Kleinert dodala, že je neprípustné, aby sa takáto citlivá, osobná a intímna situácia stala predmetom predvolebného boja. „V utorok budeme hovoriť my, ženy a naše rodiny. A poslanci a poslankyne budú počúvať,“ dodala.

Počas zasadnutia parlamentu budú organizátorky demonštrácie prostredníctvom reproduktorov púšťať odkazy žien a ich rodín o tom, čo na Slovensku nefunguje a dávno malo. So svojou skúsenosťou sa budú môcť podeliť účastníci aj osobne priamo na mieste.