Skvelá správa pre podnikateľov, tvrdí Danko: SNS presadila podnikové byty

„Som hrdý na včerajšiu prácu poslancov SNS, ktorým sa podarilo presadiť uznesenie k Istanbulskému dohovoru. Rovnako tak aj na zákon, ktorý pripravila kolegyňa Eva Antošová, ktorý pomôže rodinám v núdzi. Prišli sme s rekreačnými poukazmi, zaviedli sme vyššie minimálne dôchodky. Toto je naša vizitka,“ opísal v úvode šéf národniarov Andrej Danko.

V súčasnosti SNS zavádza ďalšiu skvelú novinku, ktorej cieľom je zvýšenie životnej úrovne občanov, ako aj vytvorenie atraktívneho a inovatívneho podnikového prostredia. Slovenská republika sa ani 30 rokov po Nežnej revolúcii neposunula v problematike podnikových bytov. „Podnikatelia sa trápia s tým, že nedokážu stavať podnikové byty. Roky prebiehala diskusia na túto tému v klube 500 či medzi odborármi. Som rád, že môžeme prísť s takým rámcom, ktorý sa nám osvedčil aj pre zavedení rekreačných poukazov,“ priblížil predseda SNS.

Podnikom, ktoré majú viac než 49 zamestnancov by mal totiž štát podľa jeho slov, vytvárať atraktívne prostredie, aby sa podnikateľ rozširoval a investoval do tuzemskej výroby. Zároveň sa zlepší sociálne zabezpečenie zamestnancov. „Ak máme firmu, ktorá má viac ako 49 zamestnancov a chce investovať do nehnuteľnosti, máme pre ňu atraktívne podmienky, ktoré, určite ocenia aj zamestnanci aj zamestnávatelia. Takýto podnikový byt môže podnikateľ odpísať po šiestich rokoch, rozloha bytu bude 100 metrov štvorcových, výška nájomného sa určí dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Rovnako má možnosť predaja po 10 rokoch. A čo považujem za absolútne skvelú správu, nájomné sa nebude považovať za príjem, a teda nebude zdaňované,“ vysvetlil Andrej Danko.

SNS tak spravila ďalší krok smerom k zlepšeniu životnej úrovne na Slovensku. „Slovenská národná strana svojou každodennou prácou dokazuje, že prináša reálne výsledky, pomáha ľuďom a nehovorí do vetra len akési chabé sľuby,“ podčiarkol s tým, že verí, že občania vidia a cítia zákony a novinky z dielne SNS, ktoré zlepšujú ich životy.