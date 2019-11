Marček by zvážil vstup do SNS, Hlas ľudu môže kandidovať bez neho

BRATISLAVA - Hnutie Hlas ľudu naďalej rokuje o prípadnej spolupráci s SNS. Predseda hnutia a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Marček na utorkovej tlačovej konferencii naznačil, že ak by dostal ponuku na vstup do SNS, a teda aj možnosť kandidovať za národniarov, zvážil by jej prijatie.

"Nehovorím, že to spravím, a nehovorím, že som takú ponuku dostal. Ale ak by bola, a je dosť možné, že sa stretneme ešte dnes, tak určite budem nad tým uvažovať a poradím sa s priateľmi," povedal Marček s tým, že hnutie by pokojne mohlo pokračovať do volieb aj bez neho. "Je dobré, aby bol niekto takého zmýšľania, ako máme my, aj v parlamente," podotkol.

Hlas ľudu by v takomto prípade podľa jeho slov mohol ísť do volieb samostatne. Marček nevylúčil, že by sa táto dohoda mohla týkať aj iných osobností hnutia, ak by mal predseda SNS Andrej Danko o ne záujem.

Na otázku, či by jeho prípadný odchod z Hlasu ľudu nevyslal negatívny signál ich voličom, odpovedal, že je na nich, ako to vezmú. Zdôraznil však, že je potrebné, aby mali ich voliči nejaké zastúpenie v parlamente.

Marček tiež v utorok predstavil viaceré osobnosti, ktoré budú za Hlas ľudu kandidovať do parlamentných volieb. Sú medzi nimi napríklad bloger venujúci sa politickým analýzam Martin Bago či bývalý profesionálny vojak Viliam Baňák a ďalší. Voľby do národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.