VIDEO Druhý pokus vyšiel! Kiska, PS/Spolu a KDH sa dohodli: V hre je veľká predvolebná koalícia

BRATISLAVA - Mimoparlamentné strany PS/SPOLU, KDH a Za ľudí podpísali pakt o neútočení. Po minulotýždňovom nedorozumení sa im to konečne podarilo. Kiska žiadal pridať do paktu vetu, že z akejkoľvek spolupráce vylučujú strany SNS, Smer a ĽSNS. K paktu by sa chcela pridať aj SaS.

Andrej Kiska sa mal pôvodne k paktu o neútočení pridať minulý týždeň. No plány sa na poslednú chvíľu zmenili a lídri museli hľadať nový dátum. Zdá sa, že sa im to konečne podarilo. Pridali sa tak ku koalícii PS/SPOLU a KDH. K dohode sa chce pridať aj líder SaS Richard Sulík.

Vieme sa dohodnúť

„Všetci cítime v spoločnosti skepsu a beznádej. Cítime beznádej a hrôzu z toho, že opozícia nedokáže spolu komunikovať a háda sa. Treba sa preto spájať aspoň na ľahšom princípe a ukazovať, že spolu vieme sedieť a vieme aj niečo podpísať,“ povedal Truban. Podľa Alojza Hlinu má takáto dohoda politologickú logiku.

Veľká predvolebná koalícia je stále v hre

Kiska na tlačovke uviedol, že na rozdiel od Trubana je presvedčený optimista. „Verím, že Slovensko zaberie a príde k zmene,“ vyhlásil. „Voliči musia vidieť jasné signály, že sú tu strany pripravené zostaviť stabilnú, silnú a spoľahlivú vládu.“ Kiska povedal, že dohodu o neútočení by radšej volal „dohodou o spolupráci“.

Michal Truban sa vyjadril aj k Richardovi Sulíkovi. Plánujú si s ním sadnúť a porozprávať sa mimo kamier. Najprv chceli vyriešiť podpisovanie dohody s Andrejom Kiskom. Kiska zároveň uviedol, že veľká predvolebná koalícia Bloku zmeny je stále v hre.

Napriek tomu, že niektoré menšie strany to odmietli, možnosť stále je. „Mali by sme sa byť schopní dohodnúť do 24 hodín," povedal Kiska. Truban na to reagoval, že dobrá dohoda sa nedá urobiť za deň, za ten čas sa podľa neho dá len začať rokovať. „Nie sme direktívne strany, máme svoje štruktúry a členov,“ reagoval.

So Smerom, SNS a fašistami nie

Pôvodne sa mal akt podpísania paktu o neútočení uskutočniť minulý týždeň, no kvôli zmene programu lídrov PS/SPOLU sa tak nestalo. Koalícia oznámila Kiskovi mailom, že dohodu mu doručí kuriér. Kiska ju chce podpísať osobne, a tak sa dnes aj stalo.

Líder Za ľudí okrem iného požiadal strany, aby do dohody doplnili bod o odmietnutí predvolebnej a povolebnej spolupráce so Smerom, SNS a fašistami. „Ľudia potrebujú vidieť, že sa vieme dohodnúť, že vieme spolupracovať. Strany tejto dohody sú základom alternatívy k hroziacej vláde Smeru s fašistami a Harabinom,“ napísal minulý týždeň sociálnej sieti.

Pridať sa chce aj SaS

Opozičná strana SaS má záujem pridať sa k dohode o neútočení, ktorú v lete podpísali mimoparlamentné strany KDH a koalícia PS/SPOLU. Povedal to v pondelok predseda SaS Richard Sulík. „SaS má záujem pristúpiť k takejto dohode, ak tam bude zmienka o tom, že zúčastnené strany nepôjdu po voľbách do koalície so stranou Smer-SD,“ uviedol Sulík. Zároveň reagoval na zrušené stretnutie lídrov a myslí si, že SaS je jediná strana, ktorá dokáže dostať všetkých opozičných lídrov za jeden stôl, tak ako sa to stalo nedávno.

Vecne sa nič nezmení

Opozičná dohoda o neútočení, ktorú má zatiaľ podpísanú PS/Spolu a KDH, je natoľko vágna, že fakt pristúpenia alebo nepristúpenia ďalších partnerov k jej textu podľa publicistu Juraja Hrabka na politickej situácii nič zásadného nezmení. „Vecne sa nič nezmení. Zmení sa možno text dohody, ak ju vôbec podpíšu, ale inak sa nezmení vôbec nič. A podľa môjho názoru to, čo sa udialo, bol jeden veľký trapas a hanba,“ povedal Hrabko v Tablet.tv.