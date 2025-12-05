Pri dopravných nehodách v Trenčianskom kraji zomrelo tento rok 11 ľudí: Je to najmenej na Slovensku

TRENČÍN - Na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa od začiatku roka do konca novembra stalo 595 dopravných nehôd. Vyžiadali si 11 ľudských životov, čo je najmenej spomedzi všetkých slovenských krajov. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Počet dopravných nehôd v TSK klesol medziročne o 51. Najviac nehôd (127) sa stalo v okrese Prievidza, najmenej (28) v Myjavskom okrese. Počet obetí dopravných nehôd v TSK klesol medziročne o 11. Ťažké zranenia utrpelo za 11 mesiacov 40 osôb (medziročný pokles o sedem), ľahko sa zranilo 311 osôb.
Boli pod vplyvom alkoholu
V 80 prípadoch boli vinníci dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu (medziročne o 20 menej). Najviac vinníkov dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu bolo v TSK v okrese Trenčín (18), najmenej v Myjavskom okrese (štyria).