KDH schválilo kandidátku: Žiadne spájanie, podľa Hlinu pôjde strana do volieb samostatne

BRATISLAVA - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) na dnešnom zasadnutí Rady KDH schválilo kandidačnú listinu do budúcoročných parlamentných volieb. Predseda hnutia Alojz Hlina na tlačovej konferencii vyhlásil, že KDH je štandardnou konzervatívnou stranou a pre Slovensko je dôležité, aby kandidovali samostatne. Politické strany, hnutia a koalície musia podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra. Voľby budú 29. februára 2020.

„Máme na kandidátke päť primátorov a 25 starostov, čo je asi najviac spomedzi ostatných politických strán. Je to výsledok toho, že KDH má dosah na regióny a pracuje v regiónoch. Na kandidátke máme taktiež sedem lekárov a tri zdravotné sestry, to znamená, že ponúkame aj kvalitných odborníkov pre oblasť zdravotníctva. Rovnako tak máme pokrytú aj oblasť školstva, keďže na kandidátke sa nachádza desať odborníkov na školstvo, či už ide o pedagógov alebo riaditeľov škôl. Bola to náročná práca, ale máme to za sebou,“ priblížil Hlina.

Predseda KDH zdôraznil, že na Slovensku je cítiť akýsi politologický neporiadok, ktorého sekundárnym dôsledkom je nárast extrému a antisystému. KDH naopak označil za „štandardnú konzervatívnu kresťanskodemokratickú stranu“. Pre Slovensko je podľa neho dôležité, aby takáto strana kandidovala vo voľbách a aby kandidovala samostatne.

Hnutie schválilo koncom októbra volebný program, ktorý dostal názov Reštart a nádej pre Slovensko. Prioritou programu je rodinná politika. Vo svojom programe sa tiež hnutie zameriava na oblasť dopravy. Chcú budovať obchvaty miest, cyklotrasy či záchytné parkoviská pri železničných staniciach. Pre deti a študentov, ktorých rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi, chcú zaviesť 90-percentnú zľavu na autobusovú dopravu.

KDH by podľa posledného prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala agentúra Focus 30. októbra až 6. novembra na vzorke 1 020 respondentov, získalo 5,7 percenta hlasov. Oproti predchádzajúcemu októbrovému prieskumu je to pokles o 0,8 percentného bodu.