Veľké pytačky extrémistov sa skončili fiaskom! VIDEO Kotleba utiekol z Harabinovej tlačovky

BRATISLAVA - Dnešok bol pre predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu asi jedným z tých dní, ktorý sa nezapíše do "úspešných" z hľadiska kampane. Už niekoľko dní vopred avizoval ambíciu stretnúť sa s lídrom strany Vlasť Štefanom Harabinom. Ten ho napokon pozval na rokovanie a Kotleba sa dnes dostavil na centrálu strany Vlasť. Dohoda je však zrejme v troskách!

Centrála sa nachádza na Miletičovej ulici v Bratislave. Harabin totiž po stretnutí dokonca rozposlal tlačovú správu, v ktorej informuje o záveroch, ku ktorým dospeli obidvaja predsedovia strán.

VIDEO Príchod kotlebovcov do centrály strany Vlasť

Stretnutiu predchádzala aj pozvánka. "Témou tlačovej konferencie bude výstup z rokovania s predsedom strany ĽSNS Marianom Kotlebom a predstavenie iniciatívy „Spojme sa za NORMÁLNE Slovensko v roku 2020!“ – širokej koalície národných a kresťanských strán v parlamentných voľbách 2020," uvádzajú Harabinovci v pozvánke na tlačovú konferenciu.

Dohoda stroskotala

Z prvotného spájania Kotlebu a Harabina zjavne nič nebude. Potvrdili to vo štvrtkovej tlačovej správe po stretnutí na Miletičovej ulici v sídle strany Vlasť. "Pre ochranu národných záujmov Slovenska a jeho obyvateľov, je lepším riešením ísť do volieb samostatne, aby neprepadol ani jeden jediný hlas, všetkých tých ľudí, ktorým ide o normálne Slovensko a ktorí chcú našu vlasť ochrániť pred úchylnými ultraliberálnymi experimentami zbohatlíkov. Vytvoríme tak silnú protiváhu progresívno-liberálnemu bloku, ktorý – ak uspeje – zásadne a nenormálne zmení Slovensko na krajinu, akú sme doteraz nepoznali," píše Vlasť v tlačovej správe.

Kotleba dokonca demonštratívne odišiel z tlačovej konferencie, kde obaja stáli bok po boku. Harabin novinárom dokonca povedal, že "predbežnú" tlačovú správu dostali média tak, že sa mu pravdepodobne dostali do účtu cez ESET. "Ja som takú tlačovú správu neposlal," reagoval Harabin na otázku novinárov o tom, prečo poslal správu o "nespolupracovaní" s Kotlebom ešte pred tlačovou konferenciou. "Vy ste to úplne vystihli. Bolo to zvláštne a nechcem sa už na tom podieľať," skonštatoval Kotleba a odišiel.

Harabin sa však nevzdáva

Strana Vlasť chce v najbližších dňoch vyzvať všetky strany, u ktorých predpokladajú, že ich môžu spájať národné a kresťanské hodnoty. Oslovia napríklad Smer, SNS či Sme rodina a ďalších. Ale oslovia aj KDH, avšak bez predsedu Alojza Hlinu.

Kotleba ešte včera uzatvoril memorandum spolupráce so stranami Doma Dobre, Kresťanská demokracia - Život a prosperita - Aliancia za Slovensko (KDŽP), ktoré vedie Štefan Kuffa, Národná koalícia a Priama demokracia. „Od dnešného dňa už nezastupujem len ĽSNS, zastupujem ďalšie štyri národné a kresťanské strany,“ povedal na včerajšej tlačovej konferencii Kotleba.

VIDEO Kotlebovci na stretnutí s Harabinom

Ten Harabina viackrát cez videoodkazy vyzýval na spoluprácu. Šéf Vlasti mu predtým niekoľkokrát odkázal, že síce majú názorové prieniky, no nikdy nezmení názor na holokaust či druhú svetovú vojnu a to mu na ĽSNS prekážalo.