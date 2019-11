PRIESKUM Politické zemetrasenie! SaS padla pod magickú hranicu, hrozí povolebná kríza

BRATISLAVA - Pokiaľ by sa voľby konali tento týždeň, vyhral by ich Smer s 19,1 percentami. Za nimi by nasledovala koalícia PS/SPOLU a ĽSNS. Najväčší prepad zaznamenali strany SaS a Most-Híd. Vychádza to z najnovšieho prieskumu agentúry MVK. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že by po voľbách nastala patová situácia a koalícia by sa vytvárala veľmi ťažko.

Do parlamentu by sa dostalo osem strán

Smer získal 19,1 percenta. Hneď za ním by nasledovala koalícia PS/SPOLU so ziskom 9,7 percenta. Treťou najsilnejšou stranou je Ľudová strana Naše Slovensko s 8,9 percentami.

Agentúra MVK uskutočnila prieskum v dňoch 5. až 12. novembra na vzorke 1 079 respondentov. Išlo o výskum realizovaný kvótnym výberom a technikou face-to-face interview (štandardizovaný rozhovor) prostredníctvom anketárskej siete.

Po nich nasledovali strany Za ľudí (8,8 %), OĽaNO (7,9 %) a KDH (7,6 %). So ziskom 7 percent by sa do parlamentu dostala SNS, 6,5 percenta získala Sme rodina a je poslednou stranou, ktorá by sa do parlamentu prebojovala.

Zdroj: topky

Obrovský prepad SaS a Mosta-Híd

Z avizovaného Bloku zmeny, o ktorom hovorí Andrej Kiska, by vypadla Sulíkova SaS. V prieskume mala iba 4,4 %. Predbehla ju aj SMK, ktorá získala o desatinu percenta viac.

Blok zmeny v zložení PS/SPOLU, Za ľudí, OĽaNO a KDH by mali spoločne 67 mandátov. Smer a SNS by mali spolu 52 mandátov. ĽSNS by získla 18 kresiel a Sme rodina 13 kresiel. Druckerova Dobrá voľba by získala 3,9 percenta, Harabinova Vlasť 3,5 a Most-Híd len 2,3 percenta.

Na chvoste tabuľky sa ocitla Demokratická strana s 0,7 percentami. Nová strana Stanislava Mičeva Solidarita - Hnutie pracujúcej chudoby získala v prvom prieskume 1,1 %.