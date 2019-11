KDH je dôležité aj pre tých, ktorí ho nevolia, tvrdí predseda strany Hlina

Dodal, že KDH počas rokov prekonalo odchody mnohých osobností, ktoré si založili vlastné politické subjekty, a prežilo aj vlastný neúspech, keď pred štyrmi rokmi nepostúpilo do Národnej rady SR. Odvtedy však podľa Hlinu dokázalo zabodovať v regionálnych, samosprávnych aj európskych voľbách.

„KDH je matkou matiek, je to lietadlová loď. Všeličo z nás odletelo, niečo sa aj vrátilo, niečo nestihlo a spadlo do mora. Je dôležité, aby tu KDH bolo, aj pre tých, ktorí KDH nevolia. KDH je dôležité pre systém parlamentnej demokracie,“ tvrdí Hlina. Hoci doba podľa neho nie je obsahová a vyhovuje skôr stranám, ktoré hrajú na emócie voličov, KDH podľa Hlinu stavia na programe nádeje na reštart Slovenska. „Prvá kapitola je rodinná politika a podpora rodiny. Našou prioritou je podpora rodiny a ochrana života,“ povedal Hlina. Dodal, že v programe treba byť poctivý a hovoriť ľuďom aj nepríjemné veci. „V skutočnosti nič nie je zadarmo, čo je zadarmo, je spravidla najdrahšie,“ poznamenal.

Kandidátnu listinu, s ktorou chce KDH ísť do parlamentných volieb, vytvorili podľa Hlinu na princípe modulov. Na kandidátke je podľa neho ako prvý zaradený modul, ktorého členmi sú členovia predsedníctva, majú však aj 30-členný modul starostov a primátorov, desaťčlenný zdravotnícky či školský modul. „Máme aj modul s názvom Sila kresťanského a konzervatívneho sveta. Cezeň chceme predstaviť 20 osobností kresťanského a konzervatívneho sveta, ktoré, prísne vzaté, nemusia byť našimi straníkmi,“ vysvetľuje Hlina.

Aj keď do volieb idú samostatne, KDH sa zmluvou o neútočení dohodlo na pravidlách predvolebnej spolupráce s koalíciou PS-Spolu a stranou Za ľudí. S kritikou, že sa spájajú s liberálmi, Hlina nesúhlasí. „Zmenu musí niekto predstavovať a liberáli tu sú. Čo urobíme? Tak ako oni nebudú v Dunaji topiť nás, ani my ich nebudeme. Sme odkázaní naučiť sa žiť vedľa seba,“ tvrdí Hlina.

Okrem toho, pristúpenie strany Andreja Kisku k dohode podľa neho ukazuje, že ide o širší rámec zmeny a nie iba spoluprácu liberálov z PS-Spolu a konzervatívcov z KDH. „Za normálnych okolností by takáto dohoda nemala byť potrebná, ale otázka je, aké sú dnes na Slovensku okolnosti. Pristúpením Kisku sa viac ukazuje to, čo sme si mysleli už na začiatku, že toto by mohol byť zárodok zmeny,“ zdôraznil Hlina.

Hlavné predvolebné heslo ešte vyberajú, podľa Hlinu ich inšpiruje výrok Jána Pavla II.: „Nebojte sa!“ Rovnako aj myšlienka o pokojnej sile, s ktorou išli do volieb ich kolegovia z KDÚ-ČSL v Čechách. Za silnú stránku KDH pokladá Hlina prácu v regiónoch. „Myslím si, že z pohľadu terénnej práce nás už nedobehne nikto. Odkedy sme mimo parlamentu, nás do televíznych štúdií veľmi nevolali, ale na to, aby ste išli do Kežmarku na námestie, si povolenie pýtať nepotrebujete. A nie teraz, keď je pred voľbami, ale keď bolo po voľbách, celé tri roky sme chodili. A teraz to bude ešte častejšie,“ tvrdí.

„Budeme mať stretnutia, ak sa to podarí, budeme chodiť s divadelnou hrou. Existuje krásne spracovaná hra o živote Silvestra Krčméryho. Hra sa volá Nepolepšený svätec a myslím si, že je mimoriadne aktuálna. Inscenácia je robená pre Slovenské národné divadlo, napísal ju Feldek. Odhadom by to mohlo byť 15 predstavení mimo Bratislavy,“ uzavrel Hlina.