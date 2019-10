Vyšetrovanie škandalóznej Threemy očami poslancov: Kozmetické úpravy a spolitizovaný systém

Ocenil kroky, ktoré v súvislosti s Jankovskou podnikli predseda vlády SR Peter Pellegrini a minister spravodlivosti Gábor Gál.

Monika Jankovská Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa poslanca NR SR za stranu Sloboda a Solidarita Alojza Baránika je celý systém nastavený tak, aby disciplinárne senáty nestihli v podobných prípadoch rozhodovať. To nie je podľa neho žiadna náhoda, ale zámer, keďže to, v akom stave je súdnictvo, vyhovuje vládam Smeru-SD.

Neposlušný člen

S týmto vyjadrením nesúhlasí poslanec Národnej rady SR za Most-Híd Peter Kresák. „Nesúhlasím s tým, že celý systém je zlý. Vnáša sa však do neho na môj vkus až priveľa politiky,“ objasnil Kresák. Ako príklad uviedol to, že ak by prišiel s nejakým dobrým nápadom niekto z opozície, tak je mizivá šanca, že mu to koalícia schváli. „To ma mrzí a mám s tým problém, preto som aj v koalícii vnímaný ako neposlušný člen. Preto sa niekedy dohodnem s nejakým kolegom z opozície a predložím jeho návrh ja, aby v koalícii prešiel,“ vysvetlil poslanec Mosta-Híd.

Kozmetické úpravy

Poslanec hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Ján Marosz si myslí, že aj minister spravodlivosti Gábor Gál aj Súdna rada SR robia iba kozmetické úpravy a tvária sa, že bojujú proti mafii. „Gál a Pellegrini sú tí, ktorí dlhodobo dostávajú zvodky od Slovenskej informačnej služby. Takýmto spôsobom mali konať už mesiace predtým. Oni o tejto mafianizácii súdnictva totiž dávno vedeli a ich nekonanie preto považujem za veľké zlyhanie. Občania by im mali 29. februára vystaviť jasnú vizitku," konštatoval Marosz.

Poslanec Kéry v reakcii na to povedal, že v radoch sudcov je stále drvivá väčšina čestných a morálne čistých ľudí, ktorí si zaslúžia nosiť sudcovský talár. „Kvitujem to, čo urobil minister Gál, keď sa obrátil na disciplinárny senát a stačilo to na to, aby disciplinárny senát pozastavil činnosť sudkyne Jankovskej,“ priblížil koaličný poslanec.

Teraz je preto podľa neho priestor pre orgány činné v trestnom konaní nech súdia a zisťujú, či je komunikácia Jankovskej s Marianom Kočnerom pravdivá. „A v tomto zdôrazňujem, že strana Smer-SD dáva orgánom činným v trestnom konaní voľnú ruku,“ dodal Kéry.