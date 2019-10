Novelu o zaisťovaní a správe majetku zastavila politika, sťažuje sa Gál

„Je pre mňa nepochopiteľné, prečo neprešiel zákon o zaistení majetku. Nepochopila ho časť koalície ani opozície. K zaisteniu majetku dochádza aj v súčasnosti. Nie na základe tohto návrhu, ale už podľa platných legislatívnych pravidiel. Novela mala iba uľahčiť a spresniť správu zaisteného majetku,“ uviedol Gál. Podľa ministra išlo o proces, ktorý Slovensku odporúčalo aj zoskupenie Greco (skupina štátov proti korupcii v rámci Rady Európy).

„Ide o to, že orgány, ktoré majú spravovať tento majetok, nemajú procesný poriadok na to, ako nakladať s už zaisteným majetkom. Preto vznikla požiadavka, aby sme prijali takýto procesný zákon. Požiadalo nás o to aj Greco. Je mi ľúto, že koaliční partneri za tento návrh nezahlasovali,“ dodal minister.V súvislosti s hlasovaním poslancov oslovila aj zvyšné koaličné strany, Smer-SD a tiež Slovenskú národnú stranu (SNS). Ani jedna z nich však až do súčasnosti nereagovala na otázku, prečo poslanci Gálovu novelu neodobrili, keď predtým prešla celým legislatívnym procesom vrátane rokovania vlády.

Gálovu novelu podporilo 47 poslancov, väčšinou z klubov vládneho Mosta-Híd, opozičných strán SaS a OĽaNO a z radov nezaradených zákonodarcov hlásiacich sa k opozícii. Koaličné strany Smer-SD a SNS sa zväčša zdržali, rovnako aj ĽSNS Mariana Kotlebu. Proti bolo hnutie Sme rodina Borisa Kollára. V ostatnom čase neuspel aj návrh Gábora Gála, ktorým chcel presadiť zmeny pri postupe voči podozrivým ľuďom v justícii. Aj v tomto prípade legislatívu zablokovali poslanci Smer-SD a SNS.