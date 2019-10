Kočnerova banda znova pokope, do smiechu im však nebude: Mená z obžaloby, ktorá je na stole súdu

Prečítajte si aj: Obžaloba odhalila Kočnerovu slabinu a šokujúce detaily: Plán popravy novinára a závislosť vlasatej potvory

Prokurátori o Kočnerovej vine nepochybujú. Podľa obžaloby, ktorú má k dispozícii Denník N, podnikateľa usvedčuje viacero dôkazov. Či už sledovanie novinárov, stretnutia s Alenou Zsuzsovou, alebo komunikácia v jeho mobilnom telefóne. Pojednávanie však pravdepodobne začne až o niekoľko mesiacov. Súd si najprv musí naštudovať spis.

Marian Kočner Zdroj: Jan Zemiar

V ňom môžete naraziť na známe aj menej známe mená, ktoré vám nič nehovoria. Prinášame vám prehľad o tom, v akom spojení sú uvedené osoby s obžalovaným Marianom Kočnerom, prípadne s prípadom vraždy Jána Kuciaka.

Alena Zsuzsová

Po tom, ako Alenu Zsuzsovú zadržali v Komárne, kde žila so svojou 15-ročnou dcérou, objavili sa informácie, či nemá s Kočnerom vzťah bližší, než pracovný. Sama sa totiž mala chvastať, že je krstným otcom jej dcéry. Neskôr sa ukázalo, že čiernovláska pôsobila ako jeho volavka.

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny

Vymieňala si pikantné správy s vplyvnými mužmi a zbierala tak na nich kompromitujúce materiály. Práve z jej údajnej komunikácie s podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom zľudovela veta „zaslúžiš si hýčkanie a opateru.“ Objavili sa však aj prepisy správ s Danielom Lipšicom, ktorý ale komunikáciu s ňou poprel. Dopisovať si mala aj s Borisom Kollárom. Milovník žien priznal aj to, že sa s ňou stretol.

Postupom času sa ale ukázalo, že Alena má toho za ušami omnoho viac. Flirtovanie bolo len vrcholom ľadovca. V súčasnosti figuruje medzi štvoricou, na ktorú bola podaná obžaloba pre šesť skutkov.

Zdroj: topky

Milých prezývok sa táto žena zatiaľ zo strany verejnosti nedočkala. Ajka či "vlasatá potvora"... V obžalobe sa uvádza, že jej komunikácia s Marianom Kočnerom napovedá tomu, že na ňom bola psychicky aj finančne závislá. Vyšetrovatelia ju označili ako sprostredkovateľku vraždy mladej dvojice.

Zoltán Andruskó

Zdroj: Facebook/Z.A.

Spomínaná Zsuzsová mala na vraždu novinára osloviť Zoltána Andruskóa. Dlhoval jej peniaze. Za vraždu preto nezaplatila 70-tisíc eur, ale 50-tisíc. Práve tento muž mal potom osloviť vykonávateľov otrasného skutku. Andruskó ale už od začiatku spolupracuje s políciou. Či sa v jeho prípade naplní dohoda o vine a trestne, by mal v najbližšom čase rozhodnúť Špecializovaný trestný súd.

Trest si chce Andruskó znížiť, ako inak, výmenou za cenné informácie. Spomenúť mal pri tom napríklad aj mená súčasných ministrov – šéfky rezortu vnútra Denisy Sakovej a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, a to v súvislosti s ich údajnou protiprávnou činnosťou. Andruskó figuruje aj v daňovej kauze, konkrétne čelí obžalobe z trestného činu krátenia dane a poistného vo veľkom rozsahu. Za to mu hrozí 12 rokov väzenia.

Miroslav Marček

Zdroj: TASR/Dušan Hein

Bývalý vojak Miroslav Marček mal v osudný okamih stlačiť spúšť. K vykonaniu krvavého skutku ho oslovil jeho bratranec – Tomáš Szabó. Dvojica si pred vraždou viackrát obhliadala terén okolo domu mladej dvojice vo Veľkej Mači.

Marček podľa obžaloby naznačil, že poprava sa mala konať už 19. februára. Keď však muži zbadali Kuciakovu priateľku, stiahli sa. To už ale neplatilo o dva dni neskôr. Marček zabúchal na dvere, vypovedal, že najprv zastrelil novinára. Potom jeho partnerku. Potom mal znova vystreliť na Kuciaka.

Tomáš Szabó

Zdroj: SITA/Jakub Julény

Spočiatku sa hovorilo, že strelcom bol Tomáš Szabó, Marčekov spomínaný bratranec a expolicajt. Podľa obžaloby mu ale robil vodiča. Muž z Kolárova si s jeho príbuzným za vraždu rozdelil po 20-tisíc eur. Po medializácii prípadu sa im málilo. Vypýtali si preto ďalšiu čiastku, ktorú im mal Kočner napokon cez sprostredkovateľov poskytnúť. Pri výbere 50-tisíc eur v hotovosti podnikateľa zachytila aj kamera.

Peter Tóth

Zdroj: Jan Zemiar

Peter Tóth kedysi pôsobil ako novinár. Vzhľadom na jeho súčasnú povesť je možno prekvapivé, že patril k uznávaným vo svojom fachu. Po roku 2000 však pracoval aj pre SIS. V prípade Kuciakovej vraždy bol spočiatku vypovedať ako utajený svedok. Priznal, že Kočnerovi pomáhal zbierať informácie o vybraných novinároch. Sledoval aj Kuciaka. V septembri 2017.

Všetko ale povedal viac než polroka po tom, ako došlo k poprave vo Veľkej Mači. Až po tom, ako zadržali podozrivých. Na políciu prišiel sám. S Kočnerom sa pozná dlhé roky. Údajne mu po vražde tvrdil, že s ňou nemá nič spoločné.

Miroslav Kriak

Zdroj: topky-archív

Kriak v minulosti pracoval, rovnako ako Peter Tóth, pre SIS. Pôsobil však aj v ŠTB. Mal sa taktiež podieľať na monitorovaní nepohodlných novinárov. K tejto „práci“ ho mal priviesť práve Tóth. V tom čase bol Kriak zamestnaný aj na Finančnom riaditeľstve SR. Po prevalení závažných informácií s ním však Finančná správa rozviazala pracovný pomer.

Juraj Škríp

Do sledovania novinárov mal byť zapojený aj Juraj Škríp, exriaditeľ Odboru hmotnej núdze a sociálnych dávok z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Práve tento muž mal poslať námatkovú kontrolu na novinárku Denníka N Moniku Tódovú. Neskôr vyšlo najavo, že nešlo o náhodu a Tódovej sa za štátne úrady ospravedlnila ombudsmanka.

Štefan Mlynarčík

Mlynarčík mal byť taktiež členom Kočnerovho sledovacieho komanda. Išlo o vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave II. Ešte predtým pôsobil na Kriminálnom úrade Finančnej správy, neskôr aj na colnom úrade. Priznal, že sledoval aj Jána Kuciaka. Údajne si ale myslel, že to robí pre štátnu tajnú službu.

Norbert Bödör

Norbert Bödör (na foto tretí sprava). Zdroj: Topky.sk

Meno Norbert Bödör rozhodne nie je pre verejnosť neznáme. Ide o nitrianskeho podnikateľa, ktorý je spájaný s podsvetím. Známy je aj pre kamarátsky vzťah s Marianom Kočnerom. Jeho otec navyše vlastní SBS službu Bonul. Tá je blízka strane Smer-SD. Aj tento muž mal financovať sledovanie novinárov. Vďaka svojim kontaktom na polícii mal prístup k exkluzívnym informáciám. Medzi obvinených však nepatrí. Podozrenia nestačili ani na to, aby polícia u neho vykonala domovú prehliadku. Mobil podnikateľa sa pritom ocitol v rukách vyšetrovateľov. Tí do neho ale nenazreli. Bol totiž zaheslovaný tak, že sa k ničomu nedostali.

Jaroslav Haščák

Zdroj: SITA

Nielen informácie z Threemy, ale aj údajná nahrávka Gorila z bytu na Vazovovej ulici v Bratislave upriamili znova pohľady na Miroslava Haščáka. Spolumajiteľ skupiny Penta ale obvinenia odmieta. Známa je jeho konverzácia s Kočnerom o "od*ebaní čuráka." Sám Haščák ale tvrdí, že v tomto prípade nebola reč o Kuciakovi, ale o odstavení šéfa vyšetrovacieho tímu Gorila, Lukášovi Kyselicovi.

S Kočnerom sa Haščák pozná viac než desať rokov. Obžalovaný patril do širšieho okruhu jeho priateľov. Viackrát od neho mal chcieť, aby zasiahol v jeho prospech, čo sa týka obrazu v médiách. To všetko cez "plátky", ktoré vlastní Penta. „Takto postupujú aj iné osoby z podnikateľského alebo politického prostredia, ktoré sú predmetom verejného záujmu, takže to nepokladal za nič, čo by vybočovalo z rámca niečoho, čo je v slovenskom prostredí obvyklé,“ reprodukoval Hačšáka Denník N.

Peter Molnár

Vražda Kuciaka a jeho snúbenice ale nebola pre Szabóa a Marčeka prvou. V roku 2016 mali zabiť podnikateľa Petra Molnára v Kollárove. Dôvod? Peniaze. Polícia prípad napokon pripojila ku Kuciakovi. Okrem toho vyšetrujú trestný čin nedovoleného ozbrojovania, pretože Kočner mal pri sebe nelegálne strelivo. Nelegálne zbrane zaistili aj u Marčeka a Szabóa. Spolu ide o 6 skutkov.

Andrej Šabík

Tento muž pôsobil ako právny zástupca Mariana Kočnera. Úzko mal spolupracovať aj s multimilionárom Petrom Struhárom.

Zoltán Meszáros

Meno, ktoré sa taktiež spomína v obžalobe. Ide o nového člena dozornej rady firmy Inkasný servis. Tú kedysi riadil práve Kočner. Svoju úlohu firma hrala vo viacerých jeho kauzách. Išlo o muža, ktorý neplatil alimenty, vyšiel z väzenia, no ocitol sa na lukratívnom poste. Ako napísal Denník N, verejnosť sa z toho smiala. "Tieto kone ku..a neboli o veci informované ??? A predpokladám že to ani nebudú ich podpisy… Bude z toho problém… Ten k..ot Kuciak to bude omieľať, až kým sa toho nechytia zas policajti…“ napísal Kočner Šabíkovi po tom, ako Aktuality zverejnili článok o podivnom biznise. Kuciaka zastrelili o tri mesiace neskôr.

Plánovali svadbu

Motívom vraždy mladého novinára bola podľa obžaloby práve jeho práca. Svojimi článkami totiž poukazoval na Kočnerovu ekonomickú činnosť, čo podnikateľovi nevyhovovalo. Pôvodným plánom bolo, že Kuciaka unesú. Napokon ho popravili priamo u neho doma, vo Veľkej Mači. Obeťou sa stala aj jeho snúbenica Martina Kušnírová. Dvojica zahynula 21. februára 2018. O pár mesiacov pri tom mali spečatiť svoj vzťah. Svadby, ktorá sa mala uskutočniť 5. mája, sa zúčastnili všetci pozvaní. Mladomanželia ale chýbali.