Kočnerova THREEMA odhaľuje, ako si so šéfom štátnej nemocnice dohadoval postup, aby vyhral tender

BRATISLAVA – Marian Kočner sa si cez aplikáciu Threema písal aj so šéfom Nemocnice sv. Michala v Bratislave Mariánom Križkom. Dohadovali sa spolu na postupe pri výberovom konaní. Kočner chcel vyhrať súťaž, aby nemocnica umiestnila svoje pracoviská do jeho budovy, ktorá stojí hneď vedľa.

Vyplýva to z ich komunikácie cez šifrovanú aplikáciu Threema, o ktorej ako prvý informoval denník SME.

Križko s Kočnerom si v správach z obdobia rokov 2017 a 2018 píšu o súťaži. Nemocnica, ktorá spadá pod ministerstvo vnútra, chcela kúpiť ďalšie nehnuteľnosti v Starom Meste. V čase súťaže, o ktorú sa Kočner zaujímal, bol ministrom Robert Kaliňák zo Smeru.

Nie je zrejmé, koľko peňazí chcela nemocnica na nové priestory vynaložiť, pretože inzerát o súťaži neobsahuje predpokladanú hodnotu. Informoval o tom portál aktuality.sk.

Hneď vedľa nemocnice však Kočnerova firma Správa a Inkaso pohľadávok vlastní časť budovy Urbanic. Kočner v komunikácii chce, aby Križko biznis úspešne uzavrel práve s ním. „Dúfam aj ja,“ odpovedal šéf nemocnice. Nakoniec nebola uzavretá zmluva s nijakým uchádzačom, hoci v súťaži prišlo viacero ponúk.

Kočner s Križkom si zrejme písali aj pred obdobím 2017 a 2018. Zo získaných správ z aplikácie je totiž jasné, že pokračujú už v dávnejšie rozbehnutom dialógu. Kočner v ňom diktuje, ako má celý tender vyzerať. „Posudok bude robiť Michaela Dírerová. Ceny: kancelárske priestory 2.300,- €/m2; komerčné priestory (kaviareň plus priestor vedľa) 2.500,- €/m2; byty 2.900,- €/m2. Tieto ceny si vie obhájiť,“ znie prvá zo zaistených správ, v ktorej Kočner posiela inštrukcie k znalkyni, ktorá má vypracovať posudok. Kočner sa potom Križka pýta, aké zadanie dostala znalkyňa. Akutality.sk žiadali od Dírerovej vyjadrenie. Uviedla však, že nerobila žiadny podobný posudok pre nemocnicu, ani neposudzovala Kočnerovu budovu Urbanic.

Kočner v ďalších správach mimo riadnej súťaže špekuluje, ako cenu najprv nafúkne a potom dovolí, aby ju riaditeľ nemocnice znížil. „Tzn. dali by sme ponuku vyššiu a potom by si vyrokoval lepšiu cenu. Stlačil by si nás na základe znaleckého posudku,“ píše Kočner v esemeskách.

Križko o pár dní neskôr, 12. októbra 2017, Kočnera informuje, že „je to na kancelárii u šéfa. Kontrolujú to jeho právnici a poradcovia“. Ďalej približuje, aký je ďalší plán s medializáciou súťaže.

V ich komunikácii je niekoľko informácií, ktoré sa dajú overiť a dokazujú, že ide o reálne jednania. Napríklad Križko píše o dátumoch inzerátov o súťaži ešte pred ich zverejnením, pričom inzeráty v novinách skutočne vyšli v dňoch, ktoré Križko posielal Kočnerovi.

Kočner od Križka tiež vyzvedal, či boli zaslané nejaké ďalšie ponuky. „Len tá od Majských. Bola tu nejaká baba u námestníka dohodnúť detaily podania,“ reagoval šéf nemocnice.

Kočner a Križko si okrem biznisu niekoľkokrát dohadovali aj stretnutie. „Ahoj. Kedy dáme predvianočný čaj?“ opýtal sa v decembri 2018 Kočner. „V piatok, najneskôr pondelok,“ odpovedal mu Križko. Podľa odhalení z Threemy sa Kočner s Križkom zrejme viackrát stretli aj priamo v nemocnici. Minimálne dvakrát si dohodli pevný čas stretnutia.

Bavili sa spolu aj o spoločenských témach. Spomínali Miroslava Výboha, premiérske ambície prezidenta Kisku, či Ladislava Bašternáka. „Stačí, ak zavrú Laciciho. Ten vykváka všetko, čo vie, a potom amen,“ napísal Križko Kočnerovi.

Posledné správy si Kočner s Križkom vymenili 13. apríla 2018, teda dva mesiace pred zadržaním Kočnera v kauze zmenky. Úplne poslednou správou je smutný smajlík, ktorého Kočnerovi poslal šéf nemocnice. Emotikon vyjadroval reakciu na slová o tom, že po Kaliňákovi idú novinári.

Aktuality.sk stále čakajú na stanovisko nemocnice. Marian Križko totiž dva dni nezdvíhal telefón, neodpísal ani na textové správy.