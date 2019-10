Matovič zverejnil čet Glváča s Kočnerom: Konečná pre jedného z najmocnejších v Smere? V hre je 900 správ!

Podpredseda parlamentu a krajský šéf Smeru Martin Glváč si podľa Threemy mal dohadovať s Marianom Kočnerom biznis s pozemkami na Čiernej vode. Podľa Matoviča by mal Glváč predstúpiť pred novinárov, objasniť svoju údajnú komunikáciu s Kočnerom a vzdal sa funkcie podpredsedu parlamentu. Očakáva, že Glváč tak urobí do stredy dopoludnia. V opačnom prípade zverejní všetkých 900 správ z údajnej komunikácie prostredníctvom Viberu medzi ním a Marianom Kočnerom.

V Smere nemajú odvahu dať Glváča dole

Líder OĽaNO apeloval aj na premiéra Petra Pellegriniho, aby tlačil na jeho odvolanie. „V Smere nemajú odvahu dať Glváča dole, lebo vedia, že je jeden z piatich akcionárov zločineckej organizácie s názvom Smer. Nastal čas pre vás Peter Pellegrini, aby ste sa prestali vyhovárať, že je to otázka poslaneckého klubu Smer. Vy máte tú moc povedať, Martin Glváč stačilo,“ uviedol Matovič.

Glváča vyzval, aby konečne hovoril pravdu a vzdal sa postu podpredsedu parlamentu. Dal mu čas do stredy, inak podľa svojich slov zverejní zvyšné správy medzi ním a Kočnerom. Pellegrini v pondelok uviedol, že sa na komunikáciu Glváča s Kočnerom bude pýtať a ak sa potvrdí „toxický obsah“ tejto komunikácie, tak bude vážne uvažovať ako ďalej. „V správnom momente zaujmem k tomu stanovisko,“ povedal.

Riadený rozhovor

Z komunikácie, ktorú prečítal Matovič, vyplýva, že si mal Glváč cez Kočnera vybaviť riadený rozhovor v týždenník Plus 7 dní cez redaktorku Martinu Ruttkayovú. Matovič tvrdí, že Glváč si rozhovor dohadoval cez komunikačnú platformu Viber. Kým Glváč robil s redaktorkou rozhovor, Kočner jej mal strážiť malé deti.

Zároveň uviedol, že komunikácia, ktorú prečítal, je určite pravá. Na otázku ako získal komunikáciu, odpovedal, že svoje zdroje neprezradí. „Budú zrejme voči mne nejaké sankcie, mne to nevadí,“ povedal s tým, že verejný záujem je dôležitejší a pravosť komunikácie garantuje. Na otázku, či má k dispozícii aj komunikáciu medzi nimi z obdobia po vražde, odpovedal, že nie.

Glváč reaguje: Z Matovičovej bomby nič nie je

Podľa Glváča Matovič len varí z vody. Glváč reagoval na sociálnej sieti. „Nie a ukázalo sa, že varí len z vody. Aj keď táto neoverená komunikácia, ktorú som doteraz nevidel môže v súčasnosti pôsobiť zvláštne, trvám na tom, že ma v ničom nediskvalifikuje,“ uviedol.

Treba sa spýtať Glváča

Treba sa spýtať Martina Glváča, v akom rozsahu a o čom s Kočnerom komunikoval. Novinárom to dnes povedal hovorca strany Smer Ján Mažgút a dodal, že nemá informáciu, že by predseda Smeru Robert Fico vzniknutú situáciu s Glváčom riešil. „Pán Matovič dnes prišiel s nejakou informáciou, zajtra možno príde s úplne niečím iným. Pokiaľ pán Glváč komunikoval v tom rozsahu, aký mi je známy, tak ho to nediskvalifikuje,“ povedal Mažgút. Na otázku, či bude Glváč na kandidátke Smeru do parlamentných volieb 2020, odpovedal, že kandidátka je plne v kompetencii predsedu strany.

Oslík z Trnavy

Glváč sa v tejto súvislosti vyjadril aj na sociálnej sieti, kde vyzval Igora Matoviča, aby sa prestal skrývať, ozrejmil verejnosti o čom šesť hodín komunikoval s Kočnerom a oslovil samotného Kočnera, aby informoval o komunikácii s Matovičom. „Oslík z Trnavy, ktorý sa tajne stretával s Mariánom K. v dépeháčkarskej bytovke Five Star Residence a ktorý odmietol vysvetliť, o čom sa spolu rozprávali, dnes ide útočiť na mňa,“ uviedol Glváč.

Ak bude zverejnená akákoľvek komunikácia týkajúca sa jeho osoby, už teraz môže povedať, že sa definitívne potvrdí, že táto diskreditačná kampaň nie je náhodná a na Slovensku funguje organizovaná skupina. „Politici a v médiách osoby s konkrétnymi menami, ktoré spolupracujú proti politickým oponentom, čo aj preukážem,“ dodal podpredseda parlamentu.

Biznis s pozemkami na Čiernej Vode

Podpredseda parlamentu a krajský šéf Smeru Martin Glváč si podľa Threemy mal dohadovať s Marianom Kočnerom biznis s pozemkami na Čiernej Vode. S informáciou prišiel v pondelok Denník N. Glváč mal s Kočnerom rozoberať aj to, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu predsedu vlády. Fico sa vzdal svojej funkcie po tlaku verejnosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v marci minulého roku.

Komunikácia sa mala medzi nimi realizovať minimálne od 17. októbra 2017 do 5. mája 2018 a vymeniť si spolu mali najmenej 49 správ. Glváč na svojom Facebooku reagoval, že články o Threeme sú cielenou diskreditáciou jeho osoby a Smeru a podal trestné oznámenie. K údajnej komunikácii s Kočnerom sa podľa svojich slov nevie vyjadriť, pretože mu ju "doteraz nikto neukázal". Podľa poslanca už zverejnená komunikácia nesedí so skutočnosťou. Zároveň uviedol, že ho zverejnená komunikácia nijak nediskvalifikuje ani nepoukazuje na žiadne porušenie zákona či zneužívanie postavenia verejného činiteľa.