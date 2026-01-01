Štvrtok1. január 2026, dnes je Nový rok,

Záujem o podporu bývania v roku 2025 presiahol sumu 536 miliónov eur

BRATISLAVA - Rok 2025 bol z hľadiska počtu podaných žiadostí a žiadostí o zvýšenie úveru na podporu bývania zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) rekordný. Ich celkový počet dosiahol 1619 s požadovanou výškou podpory vyše 536 miliónov eur. Uviedol to riaditeľ odboru personalistiky, stratégie a komunikácie ŠFRB Pavol Čorba.

Najväčší záujem o byty

Najväčší záujem podľa počtu žiadostí aj výšky požadovaného úveru fond vlani zaznamenal pri obnove bytových domov a obstaraní bytu do vlastníctva fyzických osôb. „Na obnovu bytových domov boli podané žiadosti v celkovej požadovanej výške presahujúcej 313 miliónov eur, zatiaľ čo na obstaranie bytu pre fyzické osoby išlo o sumu viac ako 71 miliónov eur,“ priblížil Čorba. Celkový objem disponibilných finančných prostriedkov pre rozhodnutia fondu v roku 2025 dosiahol 421,4 milióna eur.

Novela zákona o ŠFRB od 1. januára 2026 rozšírila účely podpory o obstaranie alebo obnovu internátov. Ide o najvýznamnejšiu zmenu v podpore bývania formou úverov zo ŠFRB, môžu sa o ňu po novom uchádzať pre svoje internáty samosprávne kraje a verejné vysoké školy.

Obstarať internát pre získanie podpory možno jeho výstavbou, nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou bytového domu či nebytovej budovy, ak vznikne internát, prípadne kúpou. Obnova internátu zahŕňa stavebné úpravy existujúceho internátu zateplením, ako aj modernizáciu alebo rekonštrukciu izieb, ich príslušenstva a spoločných priestorov internátu.

Výška podpory na internáty

Na obstaranie internátu je určená podpora vo výške 2500 eur na štvorcový meter podlahovej plochy izby, jej príslušenstva a spoločných priestorov vrátane podlahovej plochy na umiestnenie spoločného zariadenia. Na obnovu internátu je podpora pri zateplení 400 eur na štvorcový meter podlahovej plochy a pri modernizácii 1600 eur na štvorcový meter.

Zvýšené limity úverov

Ďalšou zmenou v zákone o ŠFRB je zvýšenie limitov pre jednotlivé účely. „Napríklad pri obnove bytových domov, o ktorú je dlhodobo najväčší záujem, došlo k navýšeniu limitov pri jednotlivých podúčeloch približne o 10 %, pričom je možné získať úver až do výšky 100 % obstarávacích nákladov,“ ozrejmil Čorba.

Pri obstaraní technickej vybavenosti a kúpe pozemku súvisiacich s obstaraním nájomných bytov, zariadenia sociálnych služieb, ubytovacieho domu alebo internátu sa zvýšila lehota splácania úveru z 20 na 40 rokov.

„Finálny rozpočet pre rok 2026 budeme poznať v priebehu januára, nakoľko ešte prebieha uzatvorenie roka 2025,“ dodal Čorba. Na webe ŠFRB je zverejnený návrh rozpočtu v tomto roku v objeme vyše 296 miliónov eur, ale sú v ňom potrebné úpravy. Pri plánovaní rozpočtu totiž nebola zahrnutá nová podpora na obstaranie a obnovu internátov.

