Opozícia pritvrdila! Glváča bude odvolávať v parlamente: Vláda je prerastená mafiou, vyhlásil Sulík

VIDEO Opozícia vyzýva podpredsedu parlamentu Martina Glváča, aby odstúpil:

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík dodal, že ľudia sú znechutení. „Vláda Roberta Fica a teraz vláda Petra Pellegriniho je prerastená s mafiou. Čo riešil Glváč s Marianom Kočnerom, neboli nevinné stretnutia,“ povedal Sulík s tým, že sú to dôkazy, že „gauner“ riadil Slovensko. To je dôvod, prečo sa SaS podľa Sulíka rozhodla pridať k iniciatíve OĽaNO zozbierať podpisy na mimoriadnu schôdzu parlamentu. Podpisy podľa neho zozbierajú veľmi rýchlo. Matovič doplnil, že podpisy stihnú možno zozbierať ešte dnes a so žiadosťou o podpisy oslovia aj koaličných poslancov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Horúca téma aj pre údajný biznis na Čiernej Vode

Glváč čelí tlaku na odstúpenie od pondelka, keď Denník N napísal, že si mal dohadovať s Marianom Kočnerom v aplikácii Threema biznis s pozemkami na Čiernej Vode. Glváč podľa denníka s Marianom Kočnerom taktiež rozoberal, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu predsedu vlády. Fico sa vzdal svojej funkcie po tlaku verejnosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v marci minulého roka. Komunikácia medzi nimi mala prebiehať minimálne od 17. októbra 2017 do 5. mája 2018 a vymeniť si spolu mali najmenej 49 správ.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Výzva od Matoviča

Matovič v utorok vyzval Glváča, aby predstúpil pred novinárov, objasnil svoju údajnú komunikáciu s Marianom Kočnerom a vzdal sa funkcie podpredsedu parlamentu. Glváč reagoval, že podáva na Matoviča trestné oznámenie. Podľa neho sa Matovič dopustil trestného činu vydierania a hrubého nátlaku a porušuje telekomunikačný zákon. Na stredajšom brífingu Matovič zverejnil časť údajnej komunikácie medzi Glváčom a Marianom Kočnerom v aplikácii Viber. V nej sa snažili dosadiť zástupcu riaditeľa SIS.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Každý človek musí vidieť, že vláda Roberta Fica a Petra Pellegriniho je prerastená s mafiou. To, čo riešil Glváč s Marianom Kočnerom, to neboli len nevinné stretnutia. Je to priamy dôkaz, že gauner riadi aspoň sčasti našu krajinu," zdôraznil Sulík. Líder OĽaNO opakovane vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby konal. Smer-SD by podľa Matoviča nemal Glváča dať na kandidátku do parlamentných volieb 2020. Premiér by tak podľa Matoviča nebol už len „figovým listom“ predsedu Smeru Roberta Fica, ale aj Glváča.

Odídenci zo SaS prispejú tiež

Podpis na zvolanie mimoriadnej schôdze chcú odovzdať aj odídenci zo strany SaS, ktorí teraz pôsobia v rámci Demokratickej strany na čele s Natáliou Blahovou. "Poslanci Demokratickej strany sú pripravení pridať svoj podpis pod návrh na odvolanie Martina Glváča z postu podpredsedu Národnej rady. Tento mimoriadny postup voči vysokému funkcionárovi slovenského parlamentu si vyžadujú mimoriadne okolnosti spojené s jeho komunikáciou s Mariánom Kočnerom, ale aj Alenou Zsuzsovou. Martin Glváč má právo brániť svoje právom chránené záujmy i svoju česť, ale len ako obyčajný poslanec. Občania musia dostať z parlamentu signál, že ešte na Slovensku existujú zvyšky politickej kultúry," píše hnutie.

Pellegrini hovorí, že to môže mať vážne dôsledky, ale aj nemusí Zdroj: Topky/Maarty

Premiér Pellegrini uviedol, že o medializovanej komunikácii budú v Smere-SD hovoriť a nebudú ju prehliadať. "V prípade, že je to vážne, budú aj vážne dôsledky. V prípade, že sa ukáže, že to také vážne nie je, vážne dôsledky nebudú," doplnil.

Vratky cez Imreczeho

Matovič má podozrenie, že si mal Marian Kočner vymenovať svojho človeka na post zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS), pričom o tom vedel aj Glváč. Podľa Matoviča majú správy tiež dokazovať, že vedel aj o tom, že vtedajší prezident finančnej správy František Imrecze mal zabezpečiť vratky pre podnikateľa Ladislava Bašternáka. V stredu (23. 10.) zverejnil zhruba 900 správ z ich komunikácie cez aplikáciu Viber.

Glváč Matovičove tvrdenia odmieta. Tvrdí, že líder OĽaNO pácha trestnú činnosť, ak zverejňuje jeho údajnú komunikáciu. Trvá na tom, že sa s Marianom Kočnerom nestretol od roku 2012. Matovič však na základe údajnej komunikácie Glváča s Marianom Kočnerom cez Viber, ktorú má k dispozícii a ktorú zverejnil, tvrdí opak.