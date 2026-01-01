Somaliland popiera, že by mal hostiť Palestínčanov alebo izraelskú základňu

MOGADIŠO - Odštiepenecký región Somaliland vo štvrtok odmietol tvrdenia somálskeho prezidenta Hasana Šajcha Mahmúda o tom, že výmenou za uznanie jeho nezávislosti zo strany Izraela prijme vyhostených Palestínčanov z Pásma Gazy, alebo bude hostiť izraelskú vojenskú základňu. Informuje o tom agentúra AFP.
Izrael uznal Somaliland
Izrael minulý týždeň ako prvá krajina na svete uznal Somalinad ako „nezávislý a suverénny štát“. Tento krok odsúdili viaceré štáty a v Somálsku vyvolal protesty. Somálsky prezident v stredu s odvolaním sa na správy spravodajských služieb povedal pre stanicu al-Džazíra, že Somaliland akceptoval tri požiadavky Izraela, ktorými sú: presídlenie Palestínčanov, zriadenie vojenskej základne v Adenskom zálive a pripojenie sa k abrahámovským dohodám s cieľom normalizovať vzťahy s Izraelom.
Ministerstvo zahraničných vecí Somalilandu odmietlo prvé dve zo spomínaných podmienok. „Vláda Somalilandskej republiky dôrazne odmieta falošné tvrdenia prezidenta Somálska o presídlení Palestínčanov alebo zriadení vojenských základní v Somalilande,“ uviedol rezort na sociálnej sieti X. Dohoda s Izraelom bola podľa neho „čisto diplomatická“. „Cieľom týchto nepodložených obvinení je oklamať medzinárodné spoločenstvo a podkopať diplomatický pokrok Somalilandu,“ dodalo ministerstvo.
Strategické spojenie
AFP informuje, že podľa analytikov je spojenectvo so Somalilandom užitočné pre Izrael pre jeho strategickú polohu pri prielive Báb al-Mandab v blízkosti Iránom podporovaných jemenských povstalcov húsíov, ktorí počas vojny v Pásme Gazy útočili na Izrael.
Somaliland je územie bývalého britského protektorátu a jednostranne vyhlásil nezávislosť od Somálska v roku 1991. Jeho štátnosť odvtedy neuznal žiaden člen Organizácie Spojených národov (OSN). Svoje úrady tam však majú napríklad Spojené kráľovstvo, Etiópia, Turecko, Spojené arabské emiráty, Dánsko, Keňa či Taiwan.