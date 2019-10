Ďalšia THREEMA odhaľuje komunikáciu Glváča s Kočnerom: Riešili politiku aj biznis!

S prepisom prišiel portál Denník N. Fico sa vzdal svojej funkcie po tlaku verejnosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v marci minulého roku. Komunikácia sa medzi nimi mala realizovať minimálne od 17. októbra 2017 do 5. mája 2018 a vymeniť si spolu mali najmenej 49 správ.

Je možné že údajný vzťah Glváča a Kočnera bol kladný a dlhodobý, keďže si tykali a používali netradičné slovné spojenia. Keď v jednej z mnohých správ na jeseň v roku 2017 Kočner Glváčovi popisoval pomery v Smere, Glváč mu na to odpísal: "Cmuk. Dik."

Treba sa zbaviť "mumlavej"

Marian Kočner Glváčovi ďalej píše, že „tú mumlavú treba poslať do p..e. Čím skôr.“ Marian Kočner „mumlavou“ označoval ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú (vtedy Most-Híd) a pridával aj spôsob, ako sa jej zbaviť. „Treba zvoliť štátnu taj. do SR a odíde sama.“ Marian Kočner má na mysli svoju „opičku“ a štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. Žitňanská totiž vyhlásila, že pokiaľ sa Jankovská dostane do súdnej rady, odíde z funkcie. Glváč pritakáva. „To je pravda,“ píše podľa Threemy.

Kočner dokonca Glváčovi 28. decembra 2017 želá všetko dobré v novom roku a aj jeho družke. "Sonke a malému" píše sa v prepise, na čo mu Glváč hneď aj odpísal: "Sme doma s kiahňami a myslíme na všetkých na Kaprune! Pozdrav doma.“ Išlo pravdepodobne o horský hotel v rakúskom Kaprune, ktorý je písaný na Glváčovho otca.

Dlhý bude silvestrovať pred telkou

Kočner pri komunikácii so Zsuzsovou cez Threemu nazýva Glváča prezývkou "dlhý". „Dlhý bude ževraj silvestrovať doma pred telkou, lebo sa musí liečiť a upokojiť. asi z alkoholizmu,“ píše Kočnerovi Zsuzsová. „Nie. jeho decko ma kiahne. on je k…t. rozj…va smer. nebude s kým vládnuť,“ odpisuje Kočner. „Podľa mňa on už nie je psych v poriadku. z toho chľastu a fetu,“ pokračuje Zsuzsová, na čo Kočner pritakal.

Na Glváčovu hlavu sa v komunikácii Zsuzsová - Kočner zniesli aj posmešky 20. decembra 2017. Glváč mal vtedy v parlamente problémy s artikuláciou. „Videl si vcera toho j..a?“ komentuje Zsuzsová. „Naj….ý,“ odpovedá stručne Kočner. „Ale jak. A to mi že on od leta vobec nepije!!!“ kritizovala ho Kočnerova volavka.

Kočner si mal so Zsuzsovou písať aj o tom, ako bude Glváč silvestrovať Zdroj: TASR - Jakub Kotian, Topky/Ján Zemiar

Dopisovanie o pozemku

Marian Kočner a Glváč si cez Threemu nepísali len o politike, ale aj o biznise. Ide o správy z 2. decembra 2017 a o rozsiahly pozemok v Čiernej Vode, čo je satelitné mestečko neďaleko Bratislavy v katastri Chorvátskeho Grobu. Práve s pozemkami na Čiernej Vode sa spája najväčšia Glváčova kauza. Ide o prevody lukratívnych pozemkov v tejto lokalite z roku 2004. „Ahoj, si tu?“ ozve sa 2. decembra Kočner. „Áno, idem na tripartitu,“ odpovedá podpredseda parlamentu, ktorý na tomto stretnutí skutočne v ten deň bol. „Je reálny záujemca o 20.000 m2 pozemok na Čiernej Vode. Valašík to mal s ostatnými prejednať. Klient už 2 týždne čaká na odpoveď. Vieš o tom???“ pokračuje Kočner.

Ako uvádza Denník N, Milan Valašík je riaditeľom firmy Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorá spravuje krajské cesty a v ktorej je akcionárom Rattajova RCBT. „Nie. Asi ani nemusím. Valašík je dobrý respondent,“ odpovedá Glváč. Kočner sa opäť zaujíma, s kým má riešiť pozemok, ktorý by Glváčovi nemal patriť. „S Milanom V. alebo Ratajom. Môžem aj ja, keď chceš,“ odpisuje podpredseda parlamentu, akoby k pozemku mal vlastnícky vzťah.

Identifikátory sedia

Denník N prepisy zároveň podopiera tvrdením, že autor písaného textu mal telefónne čísla Glváča a Kočnera dlhodobo uložené v telefóne. K nim sa v Threeme priradzuje jedinečný identifikátor. Podľa polície vraj ide o identifikátor MNEVJTR3 a na druhej identifikátor UKX28WAW. Po nainštalovaní aplikácie sa k daným číslam aj autorovi článku zobrazili spomínané identifikátory. To teda znamená, že aj Kočner aj Glváč mali svoje ID pre Threemu pridelené cez čísla svojich mobilov, čo sa javí ako neopatrné.

Zdroj: Denník N

Vraj ho nevidel sedem rokov

Glváč nepoprel, že by išlo o skutočnú komunikáciu s Marianom Kočnerom. Reagoval vyhýbavým spôsobom. „Vychádzate z nejakej komunikácie, ktorej autenticitu neviem posúdiť, pričom už v minulosti ste (v rozpore so zákonom) zverejnili články o mojej súkromnej komunikácii, ktorá však nesedela so skutočnosťou,“ odpísal Denníku N podpredseda parlamentu. Tvrdí, že sa s Marianom Kočnerom od januára 2012 nestretol. „Ak si dobre spomínam, tak vo väčšine prípadov kontaktoval on mňa, odpovedal som tak isto, ako aj iným.“ Tvrdil tiež, že pozemky, o ktorých sa píše v Threeme, nevlastní.

Glváč tvrdí, že ide o dezinformácie

Glváč na sociálnej sieti najnovšie správy vyhodnotil ako dezinformačné. "Informácie, ktoré dnes zverejnil Denník N sú len ryckláciou starých skutočností o pozemkoch na Čiernej Vode, ktoré si už v minulosti o mne niekto vymyslel," tvrdí Glváč na sociálnej sieti. Ku 49 správam s Kočnerom sa vyjadril v tom zmysle, že stále nevie potvrdiť jej autenticitu. Tvrdí, že mu ju nikto doteraz neukázal.

Zdroj: Facebook/Martin Glváč

Akékoľvek stretnutia od januára 2012 naďalej odmieta. Zverejnená komunikácia podľa jeho tvrdenia nepoukazuje na žiadne porušenie zákona.