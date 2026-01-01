Cyprus vo štvrtok od Dánska prevzal predsedníctvo v Rade EÚ

Štvrtok1. január 2026, dnes je Nový rok,

NIKÓZIA/BRUSEL - Cyprus vo štvrtok od Dánska na nasledujúcich šesť mesiacov prevzal predsedníctvo v Rade EÚ. Krajina sa tak do čela Rady EÚ postavila už druhýkrát. Heslom cyperského predsedníctva je „Autonómna únia otvorená svetu“. Informuje o tom agentúra CNA.

Cyperský prezident Nikos Christodulidis uviedol, že ide o národnú misiu, na ktorej bude vláda pracovať so zmyslom pre zodpovednosť a hlbokou vierou v európsku víziu a európsku integráciu. „Sme pripravení byť hlasom 27 členských štátov. Viesť EÚ úprimne a dôveryhodne, aby sme prispeli k prekonaniu rozdielov a k ďalšiemu posunu európskej integrácie. Cyperské predsedníctvo prichádza v čase intenzívnych geopolitických a geoekonomických výziev, ktoré sú skúškou odolnosti, jednoty a súdržnosti Únie,“ vyhlásil. Vyjadril tiež presvedčenie, že nastal čas na väčšiu autonómiu Európy.

Prioritami cyperského predsedníctva bude rýchla implementácia Bielej knihy o európskej obrane a plánu obrannej pripravenosti do roku 2030, ako aj zavedenie stratégie EÚ v oblasti námornej bezpečnosti a účinné riadenie migrácie. Krajina sa tiež bude v EÚ usilovať o posilnenie energetickej bezpečnosti, podporu rozširovania a posilnenie právneho štátu v celej EÚ. Zameria sa aj na dostupnosť bývania.

Počas najbližšieho pol roka sa na ostrove uskutoční 260 stretnutí vrátane 27 zasadnutí na vysokej úrovni, ako napríklad neformálne zasadnutie Európskej rady v apríli, a 19 neformálnych ministerských rád.

Cyprus je členom EÚ od 1. mája 2004 a v roku 2008 vstúpil do eurozóny. Zatiaľ nie je členom Schengenského priestoru. Je jediným štátom EÚ, ktorý je čiastočne okupovaný. Na jeho severnej časti sa nachádza separatistická Severocyperská turecká republika podporovaná Tureckom. Napriek rozdeleniu je celý Cyprus územím EÚ. Európske právo však neplatí na územiach, ktoré nie sú pod kontrolou cyperskej vlády.

Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi každých šesť mesiacov. Počas tohto polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady EÚ a pomáha zabezpečiť kontinuitu práce v tejto inštitúcii. Na čele Rady EÚ bude Cyprus do 1. júla, keď predsedníctvo prevezme Írsko.

