Profilový ROZHOVOR s prezidentským kandidátom Eduardom Chmelárom: V rámci EÚ musíme mať plán B

Ste za pevné zakotvenie Slovenska v EÚ?

Áno. Ale potrebujeme aj plán B, ktorý už majú niekoľko rokov vypracovaný Nemci. Nie preto, že by si želali rozpad EÚ, ale preto, aby boli na túto možnosť pripravení.

Súhlasíte so sankciami proti Rusku?

Nie. Sú politicky neúčinné a ekonomicky škodlivé. Ich predĺženie by som na Európskej rade vetoval.

Bola anexia Krymu porušením medzinárodného práva?

Áno. Ak nechceme vytvoriť precedens a prísť o južné Slovensko, je pre nás politicky životne dôležité, aby sme neuznali ani odtrhnutie Kosova, ani odtrhnutie Krymu.

Ste za vystúpenie z NATO?

Som za rozpustenie NATO a jeho nahradenie spoločnou európskou obranou ako vyššou formou bezpečnosti a ochrany územia Slovenska. Ak sa to nepodarí a budú nás tlačiť do nových vojen alebo rozmiestňovania atómových zbraní a vojenských základní USA na našom území, v takom prípade som za okamžitý a jednostranný odchod z NATO.

Vymenovali by ste Roberta Fica za ústavného sudcu?

Bez toho, aby som spomínal konkrétne mená, platí to, čo hovorím od začiatku: táto funkcia by nemala byť luxusným dôchodkom pre vyslúžilých politikov. Predseda Ústavného súdu SR patrí medzi štyroch najvyšších ústavných činiteľov, preto od neho verejnosť právom očakáva vrcholný výkon pre blaho štátu. Z tohto dôvodu je absolútne nevhodné, aby sme tieto posty zverili politickým veteránom ako formu nejakej odmeny. Toto je moje dlhodobé osobné presvedčenie i oficiálne stanovisko ako kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky a musí to takto stačiť, lebo nemôžem prejudikovať rozhodnutie vo veci.

Ste za zákaz potratov?

Nie. Ak spoločnosť chce, aby ženy privádzali deti na svet, musí sa postarať o sociálnu ochranu matky, nie tlačiť ju do neriešiteľnej životnej situácie.

Ste za odluku štátu od cirkvi?

Áno. Som za dôslednú odluku cirkvi a štátu, ktorá zahŕňa nielen finančnú odluku, ale predovšetkým odstránenie klerikalizmu z verejného života, ako aj zrušenie cirkevných privilégií.

Ste za úpravu tlačového zákona, konkrétne povinnosť médií zverejniť odpoveď politikov?

Som za právo na odpoveď pre všetkých občanov, nielen pre politikov. Privilegovanie politikov pred bežnými ľuďmi sa prieči ústave i medzinárodným ľudskoprávnym záväzkom.

Ste za uzákonenie práva homosexuálov uzatvárať partnerské zväzky?

Nebudem túto právnu normu iniciovať, ale keď bude na to spoločnosť zrelá a parlament to odsúhlasí, podpíšem registrované partnerstvá. Nechcem na Slovensku kultúrne vojny.

Využijete právo udeliť amnestiu?

Nie. Amnestiu ako kolektívnu formu odpustenia trestu by som zrušil ako monarchistický pozostatok. Budem uplatňovať iba individuálnu milosť vo výnimočných prípadoch a pri prísne preskúmaných zdravotných a rodinných dôvodoch.

Súhlasili by ste s návratom povinnej vojenskej služby?

Nie. Stál som pri jej zrušení, takže je pochopiteľné, že nebudem zabíjať vlastné dieťa.

Bol Jozef Tiso zločinec?

Áno. Bol to zločinec a vlastizradca. Nielen preto, že nechal vyviesť desaťtisíce vlastných spoluobčanov na istú smrť, ale aj preto, že po vyčíňaní nacistických vrahov na slovenskom obyvateľstve ich osobne vyznamenal a prisahal vernosť Adolfovi Hitlerovi do poslednej kvapky krvi. Tak aj skončil.

Ste za zachovanie povinného očkovania?

Áno. Už dnes vidíme, čo šarlatáni spôsobili – návrat infekčných chorôb, ktoré sme pred desaťročiami vyhubili.

Váš obľúbený šport, klub, športovec?

Horolezectvo, jaskyniarstvo, jazda na koni a rafting. Všetkým som sa aktívne venoval. Pasívne rád pozerám hokej, zjazdové lyžovanie a dobrý, ale naozaj dobrý futbal, najmä ten latinskoamerický.

Najobľúbenejšia destinácia na dovolenku?

Hory vo všetkých podobách doma i v zahraničí.

Ktorého speváka, skupinu, pesničku máte najradšej?

Takto ja nefungujem, od pätnástich rokov počúvam iba klasiku a džez. Na najvyššej priečke je Beethoven.

Obľúbený film, herec?

Neviem vám povedať jeden film tak, ako vám neviem povedať jednu knihu, lebo je toho strašne veľa, ale mám rád spravidla historické a sci-fi filmy, lebo ma unášajú zo všednej reality. Najobľúbenejším hercom je asi Sean Connery.

Keby ste si mohli zobrať na opustený ostrov jedinú vec, ktorá by to bola?

Túto otázku považujem za hlúpu. Na opustený ostrov sa cesta neplánuje, na opustenom ostrove sa môžete ocitnúť. A keď sa tam ocitnete, usilujete sa z neho dostať. Najlepšie s mobilom v ruke.