Chmelár vyjadril podozrenie: Slovensko údajne rokuje s USA o rozmiestnení vojsk na našom území

Chmelár preto žiada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, aby sa k tejto veci jednoznačne vyjadrilo. "Chcem, aby rezort diplomacie jasne povedal, či rokuje so Spojenými štátmi o rozmiestnení amerických vojsk u nás,“ zdôraznil Chmelár na pondelkovej tlačovej konferencii.

Vysvetlil, že zmluvy o obrannej spolupráci (DCA), ktoré USA uzatvárajú so spojencami, sa týkajú buď vybudovania vojenských základní USA alebo prítomnosti amerických vojakov na území dotyčných štátov. K náznaku, že takáto dohoda sa má týkať aj Slovenska, malo podľa Chmelára prísť na štvrtkovom (28.2.) zasadnutí maďarského parlamentného výboru pre obranu, v tomto duchu sa mal vyjadriť šéf maďarskej diplomacie.

Péter Szijjártó Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Chmelár zároveň kritizoval MZVaEZ, lebo rezort mal znevažovať jeho doterajšie žiadosti o odpoveď týkajúcu sa aktuálnych otázok spolupráce s USA. "Žiadal som, aby ma informovali, za akých podmienok sú nám USA ochotné poskytnúť 46 miliónov dolárov na obnovu leteckých základní v Kuchyni a na Sliači," uviedol Chmelár.

Zároveň zopakoval, že prítomnosť cudzích vojsk na našom území považuje za nežiadúcu a v prípade, ak by bol zvolený, využil by prezidentské právomoci a zabránil by uzavretiu akejkoľvek zmluvy, ktorá umožní vytvorenie vojenskej základne cudzieho štátu resp. rozmiestnenie vojakov cudzieho štátu na území SR. Je presvedčený, že úvahy o rozmiestnení amerických vojsk na území SR sa bezprostredne týkajú bezpečnosti krajiny a mieru v strednej Európe, vyzval preto i ďalších prezidentských kandidátov, aby sa k tejto záležitosti vyjadrili.

Eduard Chmelár Zdroj: TASR/Michal Svítok

Reakcia rezortu diplomacie

MZVaEZ v stredu 27. februára na sociálnej sieti reagovalo na Chmelárovu výzvu a zdôraznilo, že témou rokovaní s USA nie je vytvorenie amerických základní na území SR. V pondelok to rezort zopakoval a pripomenul, že detaily zmluvy, o ktorej s americkou stranou rokuje, budú zverejnené pred jej zaradením na rokovanie vládneho kabinetu, tak ako je štandardným postupom pri návrhoch medzinárodných zmlúv. "Pán Chmelár sa potom môže k obsahu vyjadriť," uviedol rezort.