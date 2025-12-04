Babiš sa vzdal svojho holdingu Agrofert: Vyrieši tým konflikt záujmov, Pavel ho vymenuje budúci týždeň

PRAHA - Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa rozhodol vzdať sa svojho holdingu Agrofert a tým vyriešiť konflikt záujmov, ktorý by nastal v prípade vymenovania za českého premiéra. Babiš vo videu na sociálnych sieťach vo štvrtok večer oznámil, že akcie spoločnosti bude spravovať nezávislý správca a on už firmu nikdy vlastniť nebude. Po jeho smrti ju prevezmú jeho deti.
Babiš podotkol, že občania ČR dali vo voľbách jasne najavo, koho chcú za premiéra. „Určite som mohol po víťazstve vo voľbách z politiky odísť a mať pohodlný život alebo hnutie ANO mohlo na post premiéra nominovať niekoho iného. Som ale presvedčený, že by ste to vnímali ako zradu. Preto som sa rozhodol urobiť krok, ktorý som si nikdy nemyslel, že urobím. Rozhodol som sa nevratne vzdať firmy Agrofert, s ktorou už nebudem mať nič spoločné, už ju nikdy nebudem vlastniť, nebudem s ňou mať žiadne ekonomické vzťahy a nebudem s ňou v žiadnom kontakte,“ vyhlásil šéf ANO.
Vysvetlil, že akcie holdingu bude spravovať nezávislý správca a toho bude kontrolovať nezávislý protektor. Obe tieto osoby určí zakladateľ fondu, teda nezávislá osoba, ktorá sa zaoberá vytváraním takýchto štruktúr. Podotkol, že správcom ani protektorom nebude jeho rodinný príslušník ani nikto spojený s holdingom. Systém podľa neho zaručí, že akcie budú spravované nezávisle a zároveň to vylúči možnosť, že by z nich mal prospech. „Nebudem beneficientom ani konečným vlastníkom, rovnako ani moje deti a manželka nebudú mať na Agrofert žiaden vplyv,“ zdôraznil.
Dodal, že tento krok preňho nebol jednoduchý, lebo firmu budoval takmer polovicu svojho života. Zdôraznil, že riešenie je nevratné, lebo akcie nezíska späť ani po odchode z politiky. Jeho deti ich získajú až po Babišovej smrti. „Týmto som naplnil požiadavku, ktorá bola podmienkou prezidenta pre moje vymenovanie za premiéra ČR,“ dodal šéf ANO.
Pavel ocenil krok Babiša
Český prezident Petr Pavel vymenuje predsedu hnutia ANO Andreja Babiša za premiéra ČR budúci týždeň v utorok. Oznámil to vo štvrtok na sociálnej sieti X v reakcii na Babišove oznámenie o riešení konfliktu záujmov. Pavel ocenil, že šéf ANO dodržal ich dohodu a riešenie oznámil verejne.