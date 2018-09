Dodávka na nemeckej diaľnici nabúrala do kamióna: FOTO Kabína na šrot, smrť Slováka (†28)

Ako informovala nemecká polícia na svojej webovej stránke, 22-ročný šofér kamióna zbadal na úrovni parkoviska Röhrse kolónu, a tak začal brzdiť, kým sa mu nepodarilo zastaviť. Za ním však šla dodávka, ktorá si stojace vozidlá nevšimla a vrazila do návesu.

Zdroj: FB/Jakub G.

Jej vodič (28) nabúral tak prudko, že celá kabína bola zničená a on v nej zostal zakliesnený. Zomrel na mieste nehody. Auto za ním sa síce stihlo nehode vyhnúť, no ťahalo za sebou obytný príves, a ten do nich narazil bokom. Ostatní vodiči okrem Jakuba neboli zranení.

Počas záchranných a čistiacich prác musela byť diaľnica A2 úplne zatvorená na viac ako dve hodiny. Informácie o výške škody zatiaľ nie sú k dispozícii. "Môžeme potvrdiť, že smrteľne zraneným mužom je 28-ročný Slovák," uviedol pre Topky policajný hovorca pre Dolné Sasko Stefan Weinmeister.