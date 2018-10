Tragická smrť pri D. Kubíne: VIDEO Poliaci sa pretekali na luxusných autách, zabili otca rodiny!

BRATISLAVA - To, že auto je zbraň, by mali vedieť všetci vodiči, ktorí si niekedy sadnú za volant. Mnohým však stále nedochádza, že svojou nezodpovednou jazdou ohrozujú životy nielen seba, ale aj ostatných. Video, ktoré dnes zverejnila vo svojom profile na sociálnej sieti Polícia SR, je mementom pre všetkých, ktorí nevedia dať nohu z plynu a správajú sa ako králi ciest. V tomto prípade na to doplatil 57-ročný otec rodiny. Zbytočná smrť sa už nedá nijako odčiniť.

"Dnes na obed sa v okrese Dolný Kubín pretekali Poliaci na luxusných vozidlách Porsche, Ferrari a Mercedes. Vo vysokej rýchlosti a cez plnú čiaru nezvládli predbiehací manéver. Vodič Mercedesu sa stihol zaradiť, vodič Ferrari pribrzdil, na čo do neho vzápätí narazil vodič Porsche, ktorý sa čelne zrazil so slovenským vodičom Škody Fabie," inormovala polícia.

Otec, ktorý cestoval so svojou rodinou, zahynul. "Polícia bude postupovať nekompromisne. Zatiaľ bol spracovaný návrh na väzbu pre vodiča Porsche. Prípad je čerstvý, pracujeme na ňom a budeme vás neskôr informovať o podrobnostiach," uviedli policajti na Facebooku.

Na základe doteraz vykonaného šetrenia bolo podľa žilinského policajného hovorcu Radka Moravčíka zistené, že 27-ročný Poliak viedol v smere od Dolného Kubína do Oravského Podzámku osobné auto Ferrari. "Za ním viedol 42-ročný Poliak osobné auto Porsche Cayenne. Obe vozidlá začali predchádzať pred nimi idúcu kolónu vozidiel v mieste, kde je to vodorovným dopravným značením zakázané. Následne vodič Porsche narazil do pred ním idúceho Ferrari, ktoré pribrzdilo a po náraze sa vrátilo do svojho jazdného pruhu. Vodič Porsche sa už nestačil zaradiť do svojho jazdného pruhu a došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim osobným autom Škoda Fabia," uviedol Moravčík.

"Pri dopravnej nehode utrpel vodič Škody Fabia ťažké zranenia, ktorým pri prevoze do nemocnice podľahol. Ťažké zranenia utrpela jeho 50-ročná spolujazdkyňa a 21-ročný spolujazdec utrpel predbežne ľahké zranenia. Alkohol u vodičov vykonanými dychovými skúškami nezistili. U nebohého vodiča bude vykonaná pitva," dodal krajský policajný hovorca.

Doplnil, že policajti 42-ročnému vodičovi Porsche obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar. "Hmotnú škodu predbežne vyčíslili na 35.500 eur. V súvislosti s tragickou dopravnou nehodou prebiehajú v súčasnosti rozsiahle úkony a opatrenia v zmysle Trestného poriadku. Polícia bude nekompromisná a využije všetky zákonné možnosti za účelom objasnenia tejto tragédie. Ďalšie okolnosti, príčiny, ako aj právna kvalifikácia tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania," uzavrel Moravčík.