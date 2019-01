Ústavný súd by mal byť podľa Moniky Jankovskej v niektorých rozhodnutiach zdržanlivejší

Kandidátka na post ústavného sudcu Monika Jankovská

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Ústavný súd by mal byť v niektorých svojich rozhodnutiach zdržanlivejší, nemal by sa stavať do úlohy zákonodarcu. Vyhlásila to kandidátka na ústavnú sudkyňu a v súčasnosti štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer-SD Monika Jankovská.