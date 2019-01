Pozor na vietor a snehové jazyky, cez víkend bude ešte mrazivejšie: VÝSTRAHA pred ľadovou povodňou!

Prvý arktický deň tejto zimy sme podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len SHMÚ) zažili v utorok. Teplota vzduchu nevystúpila nad -10 stupňov v Blatnici, v Štiavničke v Ružomberku a Červenom Kláštore.

Vo štvrtok k nám po okraji tlakovej níže nad centrálnym Stredomorím prúdi od juhovýchodu prechodne o málo teplejší vzduch.

Dnes by mal snehový poprašok dosahovať hrúbku do 0,5 mm. Cez deň bude oblačno až zamračené. Najvyššia denná teplota -1 až +5, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na južnom Spiši -7 až -1 stupeň. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo -7 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, na juhovýchode 30 až 50 km/h, v nárazoch až 65 km/h.

Na mape môžete vidieť, ako sa pohybuje prúdenie vzduchu.

Piatok

Po severnom okraji rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad južným Talianskom postúpi od juhovýchodu do karpatskej oblasti teplý front.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Opäť čakajte oblačné až zamračené počasie s tým, že na mnohých miestach bude aj snežiť. Popoludní tieto zrážky zoslabnú. Najnižšia nočná teplota -6 až -11, na juhu a Zemplíne okolo -4. Najvyššia denná teplota -4 až +1, na severe -9 až -4 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor 15 až 35 km/h, v nárazoch dosiahne až 60 km/h.

Sobota

Stred slabnúcej tlakovej níže sa presunie nad Egejské more. Od juhozápadu sa prechodne rozšíri do našej oblasti výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Víkend sa taktiež začne oblačným až zamračeným počasím. Najmä na severe bude slabo snežiť. Najnižšia nočná teplota -4 až -9, pri zmenšenej oblačnosti miestami -9 až -14 stupňov. Najvyššia denná teplota -4 až +1, na severe miestami okolo -6. V noci bude fúkať severozápadný až severný vietor 10 až 35 km/h, v nárazoch na juhovýchode okolo 55 km/h, cez deň vietor zoslabne.

Nedeľa

Počasie v našej oblasti bude ovplyvňovať hlboká tlaková níž so stredom nad Nemeckom a po jej prednej strane bude prechodne prúdiť od juhozápadu do strednej Európy teplejší vzduch.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Oblačno až zamračené, len prechodne aj zmenšená oblačnosť. Miestami slabé sneženie, na západe aj dážď so snehom alebo dážď. Najnižšia nočná teplota -6 až -12, na západe a v južnej časti Banskobystrického kraja miestami okolo -4. Najvyššia denná teplota -5 až 0, na juhozápade miestami okolo +2 stupne.

Výstraha 1. stupňa pre ľadovou povodňou

Zdroj: SHMÚ

Varovanie pred javom platí od dnešného dňa platí do 27. januára do 12. hodiny. Ľadová povodeň by sa mala vyskytnúť len v okrese Liptovský Mikuláš. „Vzhľadom na nízke teploty vzduchu sa na tokoch vytvorili ľadové úkazy, (ľad pri brehu, ľadová triešť, zámrz toku, voda tečie po ľade), ktoré spôsobujú vzdúvanie vodných hladín. Je predpoklad, že výšky hladín prekročia úrovne, ktoré zodpovedajú 1. stupňom povodňovej aktivity,“ vysvetlil SHMÚ.

Výstraha 1. stupňa pred nízkymi teplotami

Zdroj: SHMÚ

Na piatkovú a sobotňajšiu noc bola vydaná výstraha pred nízkymi teplotami. Vo vyznačených okresoch sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -15 až -17 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ varuje ústav.

Výstraha 1.stupňa pred vetrom

Zdroj: SHMÚ

Do dnešnej 18. hodiny sa týka okresu Brezno. Do 26. januára do času obeda sa týka regiónov Brezno, Košice okolie, Košice mesto, Vranov nad Topľou, Michalovce a Trebišov, v ktorých sa očakáva, že ojedinele dosiahne rýchlosť až 55 km/h, v nárazoch až 80 km/h. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ vystríha ústav.

Výstraha 1. stupňa pred snehovými jazykmi a závejmi

Zdroj: SHMÚ

Nepriaznivá situácia do nedele 12. hodiny potrápi východoslovenský kraj. V jeho okresoch sa očakáva tvorba snehových jazykov, ojedinele aj závejov. „Tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia. Pre okresy Komárno, Nové Zámky a Levice platí od piatka 8. hodiny rannej do 26. januára do polnoci.