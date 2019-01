Jánošíková, kandidátka na ústavnú sudkyňu, nemá problém s otázkou registrovaných partnerstiev

BRATISLAVA - Kandidátka na ústavnú sudkyňu Martina Jánošíková nemá problém s otázkou registrovaných partnerstiev a do určitej miery ani s adopciou detí pármi rovnakého pohlavia. K výchove detí týmito pármi podľa jej slov aj tak dochádza. Povedala to pri štvrtkovom vypočúvaní v parlamentnom ústavnoprávnom výbore.

Jánošíková tiež uviedla, že dokáže odolávať tlakom. Na otázku o potrebe zmien na Ústavnom súde (ÚS) SR odpovedala, že by napríklad bolo dobré zrýchliť zverejňovanie rozhodnutí ÚS. Jánošíková si zároveň nemyslí, že by mala byť vyvodzovaná individuálna zodpovednosť za rozhodovanie ústavných sudcov. Kandidátka si vie predstaviť aj istý legitímny zásah do práva na slobodu prejavu. Je podľa nej totiž na mieste, aby štát riešil šírenie nepravdivých informácií.

Poslanci sa jej pýtali aj na harmonizáciu práva v Európskej únii. Kandidátka zdôraznila, že na harmonizácii sa podieľajú členské štáty Únie a nediktuje ju Brusel. Podľa jej slov ešte bude pokračovať. "Nemyslím si, že harmonizácia dosiahla najvyšší stupeň. Dlhodobo sú snahy o harmonizáciu v oblasti občianskeho a trestného práva. Myslím si, že táto harmonizácia bude pokračovať za nášho aktívneho prispenia k tejto otázke," doplnila.

Výbor vypočuje 14 kandidátov

Výbor dnes vypočuje 14 kandidátov, ako posledná príde štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR Edita Pfundtner. Medzi najočakávanejšími menami je poslanec Národnej rady SR Peter Kresák (Most-Híd), šéfka policajnej akadémie Lucia Kurilovská či právny zástupca odsúdeného Mikuláša Černáka Miloš Maďar.

Po Jánošíkovej sa v abecednom poradí predstavia Kajetán Kičura, Karol Kovács, Eva Kováčechová, Peter Kresák, Štefan Kseňák, Lucia Kurilovská, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Peter Molnár a Edita Pfundtner.