Celebrity sviatkujú na horách: SEXI pozdrav moderátorky, Barkolová v plavkách a... Riadny LUXUS!

BRATISLAVA - Zasnežené svahy, luxusné outfity a poriadna dávka oddychu. Slovenské celebrity vymenili počas sviatkov mestský ruch za hory.
Známe tváre zo sveta šoubiznisu využili sviatočné dni na oddych v horách. Vymenili pracovný zhon za zasnežené svahy, pokoj prírody a chvíle strávené v spoločnosti svojich najbližších. Sociálne siete sa tak v posledných dňoch zaplnili zábermi z lyžovačiek, wellness pobytov či zimných prechádzok. Kým niektoré celebrity zostali verné domácim strediskám, iné si zbalili kufre a vyrazili za hranice.
Medzi nimi aj moderátorka Simona Simanová, ktorá fanúšikom poslala horúci pozdrav priamo z Rakúska. Na svahu zapózovala v úspornom outfite a so šampanským v ruke. Donovaly sa počas sviatkov stali obľúbeným miestom viacerých známych mien. Oddych si tam užívajú napríklad Soňa Skoncová, Ivana Gáboríková, Mária Zelinová, Laura Vizváryová spolu s Borisom Kollárom či Zuzana Strausz Plačková.
Pozornosť na seba strhla aj Erika Barkolová, ktorá fanúšikom poslala sexi pozdrav z Jasnej. Pred objektívom zapózovala v plavkách a ukázala, že aj po sviatočnom hodovaní má postavu, ktorú by jej mnohí mohli závidieť. Vysoké Tatry si zvolila za miesto oddychu aj manželka boháča Patrika Tkáča, Iveta, ktorá sa odfotila na Štrbskom plese. Jej outfit neostal bez povšimnutia – luxusná lyžiarska kombinéza známej značky v hodnote približne 1300 eur okamžite zaujala.
Rovnakej značky bola aj jej kabelka, čo len podčiarklo jej cit pre luxus a módu. Zaujímavosťou je, že na rovnakú značku lyžiarskeho oblečenia stavila aj moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová či tanečníčka Ivana Gáboríková, čím potvrdili, že aj na svahu môže móda hrať dôležitú rolu. Jedno je isté – slovenské celebrity si sviatky v horách užívajú naplno. Všetky FOTO nájdete v galérii.
