Bulharsko sa o polnoci stalo 21. členom eurozóny: Spoločná európska mena tak nahradila bulharský lev

SOFIA - Bulharsko sa vo štvrtok o polnoci stalo 21. štátom Európskej únie platiacim eurom. Spoločná európska mena tak nahradila bulharský lev používaný od konca 19. storočia. Informuje o tom agentúra AFP a AP.
Viaceré bulharské vlády sa zasadzovali za vstup do eurozóny v nádeji, že tento krok podporí ekonomiku krajiny, posilní väzby so Západom a ochráni pred vplyvom Ruska. Bulhari sú však v otázke prechodu na euro dlhodobo rozdelení a mnohí sa obávajú, že jeho zavedenie prinesie vyššie ceny a prispeje k politickej nestabilite, ktorá v krajine panuje. Prezident Rumen Radev v prejave odvysielanom krátko pred polnocou, označil prijatie eura za „posledný krok“ v integrácii Bulharska do EÚ. Vyjadril však poľutovanie nad tým, že k zmene meny sa Bulhari nevyjadrili v referende. Podľa prieskumu Eurobarometra bolo až 49 percent občanov proti prijatiu eura.
Zavedenie spoločnej európskej meny v Bulharsku privítala prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová. Euro označila za „mocný symbol“ „spoločných hodnôt a kolektívnej sily“. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že ide o dôležitý míľnik pre krajinu, ktorý Bulharom „uľahčí cestovanie a život v zahraničí, zvýši transparentnosť a konkurencieschopnosť trhov a uľahčí obchod“. Euro bolo prvýkrát zavedené v roku 2002 v 12. členských krajinách. Slovensko do eurozóny vstúpilo v roku 2009. Pred Bulharskom ako posledné spoločnú menu v roku 2023 prijalo Chorvátsko.