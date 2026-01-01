Šimečka varuje: Za piliere právneho štátu sa budeme musieť postaviť aj v tomto roku

BRATISLAVA - Za piliere právneho štátu sa budeme musieť postaviť aj v tomto roku. V novoročnom príhovore to povedal líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Vyjadril takisto obavu, že v roku 2026 bude pokračovať úpadok Slovenska v dôsledku vládnutia premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
„Ekonomická a sociálna kríza, v ktorej sa nachádzame, slabý hospodársky rast, vysoká inflácia, vysoké ceny, chudoba a zároveň zvyšujúce sa dane, to všetko bude prispievať k tomu, že sa nám nebude žiť lepšie. Zároveň sa vláda Roberta Fica bude snažiť zasadiť vždy nové a nové údery právnemu štátu,“ uviedol Šimečka.
Ozrejmil, že pre PS bude politická priorita sformulovať alternatívu do parlamentných volieb v roku 2027. „Dať voličom, ale aj našim opozičným partnerom jasnú ponuku vedieť sa zhodnúť na tých kľúčových prioritách už teraz v predstihu s našimi partnermi z KDH, SaS a Demokratmi. No a potom to bude silný výsledok v komunálnych a župných voľbách, ktoré nás čakajú na jeseň tohto roku,“ poznamenal.