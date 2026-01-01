Bilancia silvestrovskej zábavy: Nemocnice v Bratislave mali rušnú noc! Ošetrili stovky ľudí vrátane detí

BRATISLAVA - Na Klinike pediatrickej urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave počas Silvestra ošetrili 90 detí. Prevažovali stavy s horúčkou a tráviace ťažkosti. Informovala o tom hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.
„Okrem iných bolo ambulantne ošetrené štvorročné dieťa s úrazom oka prskavkou, neodkladná zdravotná starostlivosť bola poskytnutá piatim deťom vo veku od 15 do 18 rokov s akútnou otravou alkoholom a inými návykovými látkami, pri jednom z týchto detí s agresívnym správaním asistovala polícia,“ uviedla Kamenická.
Dodala, že jedno 16-ročné dieťa intoxikované alkoholom ostalo hospitalizované so zatvoreným úrazom hlavy a jedno dieťa so zlomeninou predlaktia hospitalizovali s potrebou operácie.
Zdravotníci ošetrili počas Silvestra 471 ľudí, z toho 66 hospitalizovali
Zdravotníci ošetrili v Univerzitnej nemocnici Bratislava počas Silvestra 471 ľudí, z toho 66 pacientov hospitalizovali. Informovala o tom hovorkyňa UNB Eva Kliská.
„Pre intoxikáciu alkoholom sme ošetrili 32 pacientov, 20 pacientov bolo ošetrených pre bolesti brucha a piati pacienti mali spôsobené rôzne tržné poranenia horných a dolných končatín,“ objasnila Kliská.