Plány kandidáta Valla pre Bratislavu: Chce priniesť riešenia problémov s dopravou

V rámci zníženia počtu áut denne prichádzajúcich do Bratislavy Vallo a jeho tím navrhujú zavedenie mestskej parkovacej politiky, ktorá zvýhodní rezidentov. "Rezidenčné parkovanie sa nebude týkať plošne celej Bratislavy, ale len zón, kde je reálny problém s parkovaním. Spoplatniť parkovanie na prázdnej alebo poloprázdnej ulici by bolo nezmyslom," povedal kandidát, ktorého podporujú mimoparlamentné strany Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko.

V tomto smere podľa Valla treba urýchlene stavať aj záchytné parkoviská, ktoré budú napojené na linky MHD. Ako tvrdí, odľahčiť dopravu v Bratislave dokáže aj posilnenie osobnej vlakovej dopravy. "Je dôležité, aby vlaky začali chodiť omnoho častejšie a aby bolo vybudovaných viac zastávok pri železničných tratiach," spresnil.

Vallo navrhuje aj zefektívnenie pohybu áut po hlavnom meste, a to napríklad zavedením inteligentného systému riadenia dopravy. Zvýšiť by chcel aj počet ľudí v MHD. Predĺžiť preto navrhuje električkovú trať z Dúbravky k budúcej železničnej zastávke Lamačská brána (Bory). Taktiež chce vypracovať štúdiu realizovateľnosti električkovej trate zo Šafárikovho námestia do Prievozu a do Podunajských Biskupíc, dobudovať električkovú trať v Petržalke, zmodernizovať Karloveskú, Vajnorskú, Ružinovskú a Račiansku radiálu či predĺžiť električkovú trať v Ružinove k budúcej železničnej zastávke. Kandidát sľubuje aj nové expresné linky MHD či nové trolejbusové trate. "Ak sa podarí tieto riešenia zrealizovať, o štyri roky bude možné sa po Bratislave pohybovať rýchlejšie, menej času strávime v zápchach a tiež budeme zažívať menej nervov pri parkovaní," sľubuje Vallo.

Za primátora Bratislavy v novembrových komunálnych voľbách kandiduje okrem Valla aj súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý sa bude o voličské hlasy uchádzať ako nezávislý. Nezávislými kandidátmi sú aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková. Kandidovať za bratislavského primátora bude aj advokát Jaroslav Brada, kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska a s podporou mimoparlamentnej strany NAJ - nezávislosť a jednota i Strany mladých ľudí kandiduje Viktor Béreš.

Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, NOVA, Zmena zdola a OKS na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy tiež Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov Roman Ruhig.