Líder liberálov si je istý úspechom Mistríka: V prezidentských voľbách má šancu na druhé kolo

BRATISLAVA - Vedec Robert Mistrík je čestný kandidát na prezidenta so silným príbehom. Uviedol to na jeho adresu líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík s tým, že si vie predstaviť, že sa dostane prinajmenšom do druhého kola volieb.

"A potom budú musieť všetky demokratické sily zabojovať, aby bol zvolený vhodný kandidát," vyhlásil líder liberálov. Podľa Sulíka je potrebné poznať mená všetkých kandidátov, aby oni sami vedeli, na čom sú. "Potom sa dajú robiť nejaké dohody, kto by mohol ešte Roberta Mistríka podporiť," uviedol.

Zároveň je presvedčený, že minister diplomacie Miroslav Lajčák nepôjde kandidovať na post prezidenta. "Prvý decembrový týždeň mal intenzívny politický život, podal demisiu, potom ju stiahol, ani prezident Andrej Kiska tam nehral peknú rolu, toto jeho reputácii kariérneho diplomata a špičkového politika uškodilo," uviedol. Podľa Sulíka je Lajčák "chytrý" človek a je si vedomý, že mu to uškodilo. "Urobil to, lebo chcel ostať ministrom zahraničných vecí. Keby chcel byť prezidentom, tak by demisiu nestiahol," vyjadril šéf liberálov. "Mal ideálnu možnosť nechať demisiu podanú a začať sa venovať voľbám. Z tohto mi vychádza, že kandidovať rozhodne nebude," povedal.

Situáciu, keď prezident Andrej Kiska nekonkretizuje svoje budúce kroky v politike Sulík vníma negatívne. "Chápem prezidenta Kisku, keď povie, že iba hlupák nemení svoj názor. Ale na druhej strane zmeniť názor v zásadnej veci štyrikrát behom niekoľkých mesiacov vyvoláva veľa otáznikov a zneisťuje to ľudí. Nemá zmysel sa ani teraz k tomu vyjadrovať. Nech sa najprv on vyjadrí, nech ľudia vedia, na čom sú, a potom to môžeme zhodnocovať. Zatiaľ platí, že Andrej Kiska sa vyjadril, že na prezidenta kandidovať nebude a aj tu platí, že slovo robí chlapa," uzavrel Sulík.