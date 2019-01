Neviem si predstaviť, že by som bol kandidátom Smeru na prezidenta, povedal Raši

BRATISLAVA - Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši si nevie predstaviť, že by bol kandidátom Smeru-SD v nadchádzajúcich prezidentských voľbách.

"Ja som v práci spokojný a mám pred sebou toľko práce, že sa nemôžem venovať ničomu inému," odpovedal dnes na brífingu na novinársku otázku. Najsilnejšia vládna strana už niekoľkokrát odložila predstavenie svojho kandidáta na hlavu štátu. Domnienky o kandidatúre dlhodobo odmieta aj súčasný minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

Tohtoročné prezidentské voľby by sa mali uskutočniť pravdepodobne v marci. Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019. Spomedzi doteraz známych kandidátov má podporu strán SaS a Spolu vedec Róbert Mistrík, Sme rodina postavila do súboja Milana Krajniaka, o post má záujem aj predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba.

Spomedzi koaličných strán je známy iba kandidát Mosta-Híd Béla Bugár. Kandidáti Smeru či SNS zatiaľ známi nie sú. Kandidovať sa chystajú aj Zuzana Čaputová, František Mikloško, sudca Štefan Harabin, Radovan Znášik, analytici Juraj Zábojník a Eduard Chmelár, Róbert Švec zo Slovenského hnutia obrody aj podnikateľka Bohumila Tauchmanová. Kandidatúru ohlásila aj Gabriela Drobová.