Najvyrovnanejší prieskum, prezidentské voľby budú poriadnou drámou: Najväčším prekvapením je Bugár

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 6. – 10. 12. 2018 formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1 000 respondentov, ktorí reprezentujú dospelú populáciu Slovenska z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a okresu bydliska.

Vedú Mistrík s Bugárom

Do výskumu boli tentokrát zaradení len kandidáti, ktorí už verejne deklarovali zámer zučastniť sa volieb. Na prvom mieste je Robert Mistrík so 16,8 percentami , ktorí je zatiaľ lídrom v takmer každom prieskume. Na druhú stranu Béla Bugár sa umiestňoval na posledných priečkach. V tomto prieskume skončil tesne za Mistríkom na druhom mieste so 16,2 percentami hlasov. Tretie miesto obsadil Štefan Harabin a prvú päťku uzatvorila Milan Krajniak a Zuzana Čaputová.

Zdroj: ako

Respondentom bola položená nasledujúca otázka: Ak by sa voľby prezidenta konali tento

víkend, ktorému z uvedených kandidátov by ste dali svoj hlas? Nerozhodnutých je 22,5 %. Tých, ktorí by nešli voliť, nedali by hlas žiadnemu z kandidátov alebo nechceli odpovedať bolo 13,3 %.

„Z nášho prieskumu vyplýva, že prvých 5 doposiaľ známych kandidátov a kandidátok na prezidentský post sa začína vzďaľovať zvyšku súperov a súboj o prezidentský post pravdepodobne prebehne medzi nimi. Medzi voličmi je však stále veľké množstvo nerozhodnutých, o ktorých budú musieť kandidáti zabojovať,“ komentoval výsledky prieskumu Václav Hřích, riaditeľ agentúry AKO.

Čaputová je spokojná

Prieskum si objednal volebný tím Zuzany Čaputovej. ktorá vníma výsledky ako potvrdenie toho, že kampane sa ešte len rozbiehajú a šance sú vyrovnané. Od júla sa jej poznateľnosť zvýšila zo 17 % na takmer 35 %. „Stále máme na čom pracovať. Je pre nás pozitívne, že aj pri tejto poznateľnosti sú moje preferencie len o pár percent nižšie, ako napríklad pána Bugára či pána Harabina, ktorí sú v slovenskej politike dlhé roky a sú neporovnateľne známejší. Nasledujúce týždne budeme pokračovať v prezentovaní môjho príbehu a ponuky, verím, že aj v debatách s ostatnými kandidátmi,“ povedala.

Z údajov o druhej voľbe respondentov vyplýva, že mnoho ľudí, ktorí chcú voliť pána Mistríka,

majú ako druhú voľbu práve Zuzanu Čaputovú, a platí to aj opačne. „Myslím si, že s pánom

Mistríkom oslovujeme rovnakých voličov, no ak sú rozdiely v prieskume stále malé, mali by

sme im rozhodovanie umožniť na porovnaní príbehov, názorov a plánov, nie na porovnaní

percent. Napríklad aj formou predvolebných debát.“