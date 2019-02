Prieskum, ktorý otriasa politikou: Opozícia by zostavila vládu, všetko by rozhodla nová koalícia!

BRATISLAVA - Do parlamentu by sa dostala aj koalícia strán Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia, ktorú by volilo 7,5 percenta Slovákov. Pripadlo by jej 11 parlamentných kresiel. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý agentúra AKO uskutočnila 8. až 12. februára na vzorke 1 000 respondentov.

Ľudia odpovedali na otázku: "Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas?" Strany respondentom čítali v náhodnom poradí. Deväť percent opýtaných by nešlo voliť, 16,7 percenta nevedelo, koho by volili, 0,7 percenta odmietlo prezradiť svoje preferencie.

Zdroj: Agentúra AKO

Na prvom mieste sa umiestnila strana Smer-SD s 22,4 percentami hlasov, čo predstavuje 35 kresiel v parlamente. Na druhom mieste skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 14,8 percenta opýtaných. Získala by 23 kresiel. Nasleduje strana Sme rodina – Boris Kollár, ktorá by dostala podporu 10,9 percenta a v NR SR by mala 17 poslancov. Štvrté miesto získalo hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osbnosti (OĽANO), ktorému by dalo svoj hlas 10,1 percenta respondentov, čo zodpovedá 16-tim kreslám v parlamente.

Piate miesto obsadila strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), volilo by ju 9,5 percenta opýtaných a získala by 15 kresiel. Nasleduje Slovenská národná strana s ôsmimi percentami hlasov a 13 mandátmi. Na ďalšom mieste je koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU a za ňou vládna strana Most-Híd, ktorej by dalo hlas 6,3 percenta ľudí, čo je 10 mandátov. Do parlamentu by sa ešte dostali kresťanskí demokrati (KDH) so ziskom 6,1 percenta hlasov (10 poslancov).