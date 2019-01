NAŽIVO Najdôležitejší deň roka je známy: Danko oznámil termín prezidentských volieb

- prvé kolo prezidentských volieb bude v sobotu 16. marca 2019

- druhé kolo bude 30. marca 2019

- okresné a okrskové volebné komisie musia byť utvorené do 11. februára 2019, ich prvé zasadnutie má byť do 21.februára

- dnešným dňom sa začína prezidentská kampaň

- návrhy kandidátov je možné doručovať v termíne do 31. januára 2019 do 24.00 h. do NRSR

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019. Rovnako určil lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019. Rozhodnutia predsedu NR SR je zverejnené na internetovej stránke Národnej rady SR. „Rozhodnutie o vyhlásení termínov prezidentských volieb je zároveň zverejnené v Zbierke zákonov. Návrhy kandidátov bude možné doručovať v termíne do 31. januára 2019 do 24.00 h. do NR SR v rámci 21-dňovej lehoty odo dňa vyhlásenia volieb,“ avizoval Danko.

„Určujem lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019,“ uviedol Danko v rozhodnutí. Zároveň sa v dokumente uvádza, že ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019.

Danko zároveň poveruje vedúceho kancelárie NR SR Daniela Guspana, aby zriadil komisiu na preskúmanie návrhov kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. „Žiadam predsedu vymenovanej komisie predložiť mi výsledky preskúmania návrhov kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky,“ uviedol šéf parlamentu v rozhodnutí. Danko sa ku svojej kandidatúre nevyjadril, uviedol, že rozhodnutie povie až po predsedníctve strany SNS. Pokiaľ by kandidoval na prezidenta ako predseda parlamentu, nebude viesť žiadnu kampaň.

Viac ako desať prezidentských kandidátov

Favoritom doterajších prieskum je opozičný demokratický kandidát Robert Mistrík, ktorého podporuje strana Sloboda a solidarita. Mistrík pred pár týždňami vyzval všetkých opozičných demokratických kandidátov, aby spojili sily. Podľa neho by mal byť len jeden opozičný kandidát, ktorý by dokázal poraziť mašinériu Smeru. S tým však viacerí nesúhlasili. Kiska oznámil, že druhýkrát sa nebude uchádzať o funkciu prezidenta, v politike však chce ostať aj naďalej.

Do boja o Prezidentský palác sa už chce zapojiť viac ako desať záujemcov. Oficiálne svoju účasť vo voľbách potvrdili Béla Bugár (Most-Híd), Robert Mistrík (s podporou SaS a Spolu), Juraj Zábojník (bezpečnostný analytik), Milan Krajniak (Sme rodina), Bohumila Tauchmannová, Štefan Harabin (sudca Najvyššieho súdu SR), František Mikloško (expolitik KDH) a Róbert Švec (Slovenské hnutie obrody). Kandidatúru tiež avizovali Zuzana Čaputová (Progresívne Slovensko), Oskar Fegyveres (svedok únosu prezidentovho syna Kováča ml.), Marian Kotleba (ĽSNS), Eduard Chmelár (politický analytik), József Menyhárt (SMK) či dramaturgička a riaditeľka módnej televízie Gabriela Drobová.

Znášik to nestihne

Radovan Znášik, ktorý požiadal predsedu parlamentu Andreja Danka, aby vyhlásil termín prvého kola prezidentských volieb po 11. apríli. Znášik totiž až vtedy dovŕši vek 40 rokov, ktorý je tiež podmienkou kandidatúry. „Vyhlásiť termín konania volieb je výlučne v právomoci predsedu NR SR, avšak v prípade, že by vyhlásil termín konania volieb na marec, podľa môjho názoru by nerešpektoval ústavné právo mňa ako občana voliť a byť volený,“ uviedol Znášik.

Pripomenul, že v petícii vyzbieral viac ako 17-tisíc podpisov občanov, ktorí sú za jeho kandidatúru, a je tiež dôležité rešpektovať vôľu týchto občanov. Znášik ešte v novembri oznámil, že už má dosť podpisov pre svoju prezidentskú kandidatúru. Zároveň však priznal, že ešte nemá 40 rokov. Danka listom žiadal, aby pri vyhlasovaní termínu volieb zohľadnil aj fakt, že 40 rokov dovŕši 11. apríla 2019.

Dvojkolové voľby

Záujemcovia o palác môžu kandidovať, ak splnia zákonné podmienky. Za prezidenta možno podľa zákona zvoliť každého občana SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, a to na základe petície podpísanej najmenej 15-tisíc občanmi.

Právo voliť slovenského prezidenta má plnoletý občan SR. Voľba je dvojkolová. Znamená to, že ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, do 14 dní sa uskutoční druhé kolo, na ktorom sa zúčastnia dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola.