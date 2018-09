Prvý oficiálny prieskum k prezidentským voľbám: Je to vyrovnané, rozhodne každý hlas!

Prieskum, ktorý pôvodne zverejnil portál sme.sk, vykonala agentúra AKO v období od 30. augusta do 5. septembra prostredníctvom telefonickej ankety. Otázka znela: „Ak by sa voľby prezidenta konali tento víkend, ktorému z uvedených kandidátov by ste asi dali svoj hlas? Prečítam vám ich zoznam v náhodnom poradí“.

Na prvom mieste sa ocitol vedec Robert Mistrík (12,1 percenta) s tesným náskokom pred premiérom Petrom Pellegrinim (11,9 percenta), ktorý ale minulý týždeň kandidatúru odmietol. Na bronzovej priečke nasledoval ľavicový aktivista Eduard Chmelár s 10,9 percentami.

Zdroj: TS AKO

Veľmi tesné výsledky

V zozname sa nachádzali aj pravdepodobní zástupcovia strán, ktoré ešte neoznámili svojho kandidáta - Smer, SNS a OĽaNO. Peter Pellegrini pritom minulý týždeň svoju kandidatúru odmietol, šéf národniarov Andrej Danko zatiaľ svoju kandiatúru nepotvrdil.

Práve Danko by mohol byť tiež horúcim kandidátom, podľa prieskumu by ho volilo 9,7 percenta Slovákov. Kontroverzný sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin by presvedčil 8,8 percenta, o 0,2 percenta menej voličov by si vybralo predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára.

Rovnaký rozdiel je aj medzi Františkom Mikloškom a Zuzanou Čaputovou. Pod piatimi percentami sa nachádza aj trojica Marián Kotleba (ĽSNS), Igor Matovič (OĽaNO) a Milan Krajniak (Sme rodina).