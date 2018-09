Kandidát na prezidenta Krajniak dvihol ľuďom tlak: Kritika za parkovanie, dôkaz na FOTO

BRATISLAVA - Na podpredsedu hnutia Sme rodina a prezidentského kandidáta Milana Krajniaka sa zniesla na internete vlna kritiky. Môže za to jeho včerajšie parkovanie pred mestským úradom v Partizánskom, kde sa zúčastnil konferencie o bezpečnosti. Asi si nevšimol, že svojho tátoša čiastočne zaparkoval na mieste vyhradenom pre zdravotne postihnutých. Parlamentný poslanec sa za to dnes prostredníctvom sociálnej siete ospravedlnil.

"Takto môže zaparkovať len arogantný človek," napísal k fotografii, ktorá koluje po internete Peter. "Nie na každého je rovnaký meter. Takto sa na tom dobre baví, že jemu sa nič nestane," myslí si Mária. "A on ide niečo prednášať o slušnosti. Že blokoval miesto pre invalidov, to ho vôbec nesr*lo. Pán slušný kandidát," dodal Kamil. A to sú ešte tie miernejšie slová, ktoré sa zniesli na Krajniakovu hlavu.

Zdroj: FB

Vysvetlenie od prezidentského kandidáta žiadali ľudia aj v jeho profile na sociálnej sieti, kde zverejnil záber zo včerajšieho stretnutia s primátorom Partizánskeho. Vedomý si svojej chyby nakoniec Milan Krajniak napísal status, v ktorom sa za svoj čin ospravedlnil.

Zdroj: Foto: SITA/Diana Černáková

"Včera som bol na konferencii o bezpečnosti v Partizánskom na mestskom úrade. Zaparkoval som priamo pred úradom, v bezpečnej vzdialenosti napravo vedľa auta, ktoré parkovalo na mieste pre invalidov. Nevšimol som si však, že som zaparkoval “cez” čiaru, ľavé kolesá môjho auta boli v ploche miesta pre invalidov. Ľudia z mestského úradu ma počas konferencie prišli upozorniť, že som zle zaparkoval, pýtal som sa, či to mám ísť preparkovať, ale povedali mi, že nebránim invalidom v parkovaní a o chvíľu aj tak odchádzam, že nech to nechám tak. Mrzí ma, že som urobil chybu," kajá sa na Facebooku Milan Krajniak.

"Neurobil som to úmyselne, ľudia z konferencie mi to môžu potvrdiť, že som nebránil parkovaniu na vyhradenom mieste. Ale aj tak je to moja chyba, budem nabudúce dávať lepší pozor, ako sú na ceste nakreslené čiary," dodal Krajniak.