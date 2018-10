Čaputová o skúsenosti s Kočnerom: Hádal sa so mnou a pýtal sa ma, či sa ho bojím

BRATISLAVA - Prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová sa podelila o svoju skúsenosť s Marianom Kočnerom. Do styku sa s ním dostala počas kauzy Pezinskej skládky. Napriek tomu, že ho mnohí spočiatku podozrievali, že môže mať niečo s vraždou Kuciaka, informácie, že by to tak mohlo byť zarazili.

Advokátka a prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová stretla s Marianom Kočnerom v čase, keď sa angažovala v kauze Pezinskej skládky. „V pozadí stáli záujmy už vtedy mocného Smeru, ale aj Mariána Kočnera,“ uviedla Čaputová, ktorý na sociálnej sieti opísala svoju skúsenosť s Marianom Kočnerom. Spor v kauze trval 14 rokov.

Kočner sa ma pýtal, či sa ho bojím

Čaputová priznala, že napriek tomu, že Kočner bol od začiatku považovaný za jedného z možných podozrivých z vraždy Kuciaka a Kušnírovej, ju nové informácie zaskočili. „Včerajšie informácie o tom, že by mohol byť skutočným objednávateľom vraždy, ma zarazili – asi preto, lebo je ťažké pripustiť, že v kauze Pezinskej skládky som mohla spoločne s priateľmi stáť proti mužovi, ktorý by mohol byť schopný vraždy,“ napísala Čaputová.

Marián Kočner zastupoval firmu, ktorá na jar 2008 vstúpila do práv vtedajšieho prevádzkovateľa ako nový žiadateľ o skládku. „Všetko kryli štátne orgány, prevod práv nám nedovolili preveriť. A tak konanie prebiehalo so schránkovou firmou Westminster Brothers so sídlom v štáte Delaware. Kočner chodil na rokovania, prišiel na našu tlačovku, hoci ho nikto nepozval, hádal sa so mnou v živých diskusiách v médiách. A pýtal sa ma, či sa ho bojím. Povedala som mu, že nie,“ uviedla.

Dodnes nechápe, čo mu chcela povedať

V skutočnosti sa ho však Čaputová bála. „Povedala som si dávno predtým, že kým môj strach z rakoviny bude väčší ako strach z môjho angažovania sa v kauze skládka, neuhnem. Kočner mi pri jednom stretnutí ponúkal všeličo. Nerozumel môjmu vysvetľovaniu, že mi ide o zdravie a ľudí, že celý ten ich zámer je nefér. Myslel si, že zvyšujem svoju cenu,“ napísala s tým, že asi dodnes nechápe, čo sa mu vlastne snažila povedať.

Po pár mesiacoch firma Westminster Brothers vyhlásila, že prevádzkovateľom nikdy nebola, že sa pomýlili. „Bol to teda podvod voči štátnym orgánom, ktoré ho neodhalili, voči súdu aj nám. Spomínam si aj na Kočnerove blízke kontakty na bývalé vedenie generálnej prokuratúry. V dôsledku toho máme dnes v spise sfalšované stanovisko tohto orgánu. Prvé stanovisko bolo v prospech Pezinčanov, druhé – s vymenenou zadnou stranou – v náš neprospech,“ uviedla. Spor sa skončil po 14-ich rokoch výhrou Čaputovej. „Aj napriek Kočnerovi a jeho kontaktom. Všetky povolenia na skládku sú zrušené, namiesto skládky je zelené údolie. A vo výsledku pocit, že keď sa ľudia spoja a vydržia, dosiahnu aj to, čo sa zdá nemožné,“ dodala.