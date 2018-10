Najnovší volebný prieskum prináša obrovské prekvapenie: Jasným víťazom by bol tento muž

Prieskum vykonala agentúra Focus v dátume 18.9. až 25.9.2018 formou osobného dopytovania na vzorke 1015 ľudí. Agentúra sa ľudí pýtala nasledujúcu otázku: „Prezidentské voľby budú na Slovensku na jar na budúci rok. Predstavte si však, že by sa prezidentské voľby konali už tento víkend a na prezidenta by kandidovali nasledujúci kandidáti. Ktorému z nich by ste dali svoj hlas?"

Ak by kandidoval, Slováci by si teda za prezidenta so ziskom 26 percent hlasov a výrazným náskokom zvolili šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka. Druhý v poradí, šéf národniarov Andrej Danko, by získal o takmer 14 percent hlasov menej.

Na treťom až šiestom mieste by sa s malými odstupmi umiestnili Robert Mistrík, Štefan Harabin, Marian Kotleba, Béla Bugár a Veronika Remišová v rozmedzí 9,5 percenta až 7,9 percenta. Ďalší z kandidátov by veľké šance taktiež nemali. Zuzana Čaputová by získala 5,2 percenta hlasov, František Mikloško tesne pod 5 percent a Eduard Chmelár 4,1 percenta.

Zo všetkých opýtaných bolo rozhodnutých 61 percent Slovákov, naopak, 29,7 percenta odpovedalo neviem a 9 percent respondentov uviedlo, že by voliť nešlo.