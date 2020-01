Marček o sebe tvrdil, že nie je dobrý človek, uviedla jeho bývalá partnerka

PEZINOK - Miroslav Marček, ktorý priznal vinu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice ako aj podnikateľa Petra Molnára o sebe tvrdil, že nie je dobrý človek. Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku to uviedla Martina Rigová, ktorá s ním istý čas žila v spoločnej domácnosti.

Zároveň však uviedla, že na to, prečo to tvrdí, sa ho nepýtala, keďže ani on sa jej nepýtal na jej problémy. Marček bol podľa slov bývalej partnerky skromný, tichý a utiahnutý človek, ktorý jej pomáhal s chodom domácnosti a mal dobrý vzťah s jej mladším synom.

Okrem bratranca Tomáša Szabóa alebo Zoltána Andruskóa, o ktorom hovoril len v dobrom, sa podľa nej veľmi nestýkal s inými osobami a väčšinu volného času trávil s ňou. Obžalovaný mal podľa svedkyne kladný vzťah k zbraniam, aj z tohto dôvodu slúžil v minulosti v armáde.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

O vražde nevie nič konkrétne

O vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej svedkyňa podľa vlastných slov nevie nič konkrétne, aj keď sa o udalosť prostredníctvom médií zaujímala. Osobne sa poznala so zavraždeným podnikateľom Petrom Molnárom, v čase jeho vraždy však ešte nepoznala Miroslava Marčeka. Pojednávanie pokračuje v poobedňajších hodinách výsluchom právoplatne odsúdeného Zoltána Andruskóa.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka, Alenu Zsuzsovú a tiež Mariana Kočnera. Všetci menovaní sú stíhaní väzobne, u Kočnera je však dôvodom kauza údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur. Obžaloba v tomto prípade bola podaná pre šesť skutkov, z toho dve úkladné vraždy.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Jedna sa týka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, druhá podnikateľa Petra Molnára z Kolárova z roku 2016 (v tomto prípade sa obžaloba týka iba Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa). V prípade uznania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie.

Od prvej minúty som tvrdila, že je to politická vražda, uviedla matka zavraždenej Martiny

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelili vo februári 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s Marianom Kočnerom.