Od prvej minúty som tvrdila, že je to politická vražda, uviedla matka zavraždenej Martiny

Na začiatku sa obžalovaných opýtala, kto im dal právo siahnuť na život Jána a Martiny. „Od prvej minúty som tvrdila, že je to politická vražda," povedala s tým, že príčinou boli „špinavé peniaze a praktiky" obžalovaných. Obžalovaná Alena Zsuzsová sa Kušnírovej v tejto súvislosti opýtala, na základe akých dôkazov konštatuje, že je vinná za smrť jej dcéry. „Tu sme preto, aby sa to dokázalo," odpovedala Kušnírová s tým, že dôkazy sú v spise a Alena Zsuzsová by nesedela na súde, keby s vecou nič nemala.

ONLINE Silný moment megaprocesu! Konfrontácia plná sĺz, chladnokrvná Zsuszová versus mama zavraždenej Martiny

Pokiaľ ide o samotný skutok, Kušnírová podľa vlastných slov kontaktovala Martinu naposledy v inkriminovaný deň 21. februára 2018 (streda) poobede. Vo večerných hodinách už mladý pár nedvíhal telefón. Následne sa im snažila dovolať vo štvrtok, v piatok a v sobotu, ako však povedala „nechcela stresovať".

Políciu následne kontaktoval v nedeľu, pričom prvý krát ju „odbili" s tým, že mladí ľudia sa nemusia pravidelne hlásiť. Následne jej však volali, aby im poskytla popis a telefónne čísla Jána a Martiny. Zároveň kontaktovala svoju neter z Vrábeľ, aby sa išla pozrieť do Veľkej Mače, kde dvojica bývala. Následne sa dozvedela, čo sa stalo.

Ján a Martina boli podľa Kušnírovej spolu asi päť rokov, pričom Kuciaka označila za inteligentného a pracovitého. Podľa vlastných slov sa zaujímala o kauzy, o ktorých písal, vrátane káuz Mariana Kočnera. Kuciak jej na jeseň 2017 spomínal aj telefonát od Kočnera, pre ktorý podal trestné oznámenie.

Kočner v medializovanej nahrávke Kuciakovi povedal, že sa bude zaujímať o jeho príbuzných a hľadať na nich „závadné" skutočnosti. Na upozornenia, aby si dával pozor, podľa nej Kuciak zvykol odpovedať „nie sme v Amerike" alebo „čo mi môžu urobiť". Zároveň povedal, že niekto o podvodoch Kočnera písať musí. „Stále hovoril, že vidí, čo sa deje. Nedal si povedať," uviedla Kušnírová. Zároveň Kočnera.na súde odmietla oslovovať pán.

Súd dnes ešte plánuje vypočuť napríklad rodičov zavraždeného Jána Kuciaka Jozefa a Janu alebo jeho brata Jozefa ml. Pôvodne mala vypovedať aj jeho sestra Mária, ospravedlnila sa však so zdravotných dôvodov. V poobedňajších hodinách má vypovedať Zoltán Andruskó, ktorý priznal účasť na dvojnásobnej vražde.

Súd mu za to v rámci dohody o vine a treste uložil trest 15 rokov väzenia v ústave zo stredným stupňom stráženia. Na pojednávaní sú prítomní všetci obžalovaní s výnimkou Miroslava Marčeka, ktorý na pondelkovom pojednávaní priznal svoju vinu a zároveň súd požiadal o konanie v neprítomnosti.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka, Alenu Zsuzsovú a tiež Mariana Kočnera. Všetci menovaní sú stíhaní väzobne, u Kočnera je však dôvodom kauza údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur. Obžaloba v tomto prípade bola podaná pre šesť skutkov, z toho dve úkladné vraždy.

VIDEO Prvý deň pojednávania sa skončil: Mrazivé slová Marčeka, večný úsmev Zsuzsovej a chladný Kočner

Jedna sa týka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, druhá podnikateľa Petra Molnára z Kolárova z roku 2016 (v tomto prípade sa obžaloba týka iba Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa). V prípade uznania viny hrozí obvineným trest 25 rokov alebo doživotie.

Jána Kuciaka a jeho partnerku zastrelili vo februári 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s Marianom Kočnerom.