Vražda Jána a Martiny: VIDEO Meno strelca, lustrácia prokurátorov a tajomstvo zaistených správ

BRATISLAVA - Od vraždy novinára Jána Kuciaka (†27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej (†27) ubehol približne rok a pol. Obžaloba v prípade, ktorý otriasol Slovenskom, by však mala byť podaná až koncom novembra 2019. Na tlačovej besede o tom informovali dozorujúci prokurátori. Zazneli však aj ďalšie šokujúce skutočnosti.

Okrem novinárov mali lustrovať aj prokurátorov, vyšetrovatelia zaistili niekoľko desiatok tisíc správ, ktoré si vymieňali obvinení, o strelcovi už nie sú takmer žiadne pochybnosti. Aj tieto informácie odzneli v pondelok v Pezinku na pôde Úradu špeciálnej prokuratúry. Verejnosť sa dozvedela aj to, že od vraždy mladej dvojice vzniklo približne 20 trestných vecí. Pravdepodobne budú pribúdať.

Strelec je takmer istý

O samotnom priebehu vraždy, ktorá sa odohrala 21. februára 2018 vo Veľkej Mači, sú podľa dozorujúceho prokurátora stále pochybnosti. Ako však uviedol, o tom, že bol strelcom obvinený Miroslav Marček, už takmer žiadne pochybnosti nie sú.

Spúšť mal stlačiť Miroslav Marček. Zdroj: TASR/Dušan Hein

Spočiatku vyšetrovatelia pracovali s verziou, že spúšť stlačil bývalý policajt Tomáš Szabó, Marčekov bratranec. V apríli sa však Marček sám priznal, že to on vykonal popravu. Jeho slová však polícii nestačili, priamo na mieste činu si opäť posvietili na detaily a vykonali rekonštrukciu vraždy.

Vyjadrenie prokurátorov teda smeruje k tomu, že údajná hra obvinených bratrancov, o ktorej sa hovorilo v súvislosti s tým, že by chceli dosiahnuť nižšie tresty, nebola úspešná. Vyšetrovateľom sa, zdá sa, podarilo nájsť dostatok dôkazov na to, aby jednoznačne identifikovali vykonávateľa vraždy. Samotnú vražednú zbraň však nenašli. “Bola upravovaná, máme jej pôvodnú časť, hlaveň, ale zbraň sa nepodarilo nájsť,” zaznelo v Pezinku s tým, že vyšetrovatelia majú jasno v tom, kto zbraň zabezpečil aj upravil.

O aktuálnych informáciách vo vyšetrovaní hovorili prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Zdroj: Topky-Vlado Benko Jr.

Pár týždňov

V prípade v súčasnosti figuruje päť obvinených - Alena Zsuzsová, Miroslav Marček, Marian Kočner, Tomáš Szabó a Zoltán Andruskó. Obžaloba by podľa prokurátora mala byť podaná už v priebehu nasledujúcich pár týždňov, do 27. novembra. Práve v tom čase štvorici s výnimkou Kočnera končí väzba a nemuselo by sa žiadať o jej predĺženie.

Spomínaný "štvorlístok" však má mať toho na rováši omnoho viac. Existuje podozrenie, že majú na svedomí až štyri vraždy - a to likvidáciu Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej, Petra Molnára a Lászlóa Basternáka, a prípravu troch ďalších (prokurátorov Petra Šufliarskeho, Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica, pozn. red.).

Zdroj: archív, topky, tasr

Či je však do ďalších spomínaných zločinov zapletený aj Kočner, Úrad špeciálnej prokuratúry nepotvrdil. Chýbajú im totiž presvedčivé dôkazy o tom, že práve on si vraždy skutočne objednal.

Nelustrovali len novinárov

Po likvidácii Jána Kuciaka sa objavili mnohé znepokojivé informácie. Jednou z nich bolo aj to, že novinára portálu Aktuality lustrovali a sledovali. Nebol však jediný. Pod "dohľadom" boli aj mnohí jeho kolegovia. Presnejšie malo ísť o 28 novinárov. Informácie o nich v policajnej databáze vyhľadávali v čase, keď bol šéfom Tibor Gašpar a ministrom vnútra Robert Kaliňák. Týkalo sa to kauzy Rybanič. Údaje o Kuciakovi však mali skončiť v rukách Kočnera.

Talianska televízia Rai 1 zverejnila zábery zo sledovania novinára Jána Kuciaka pred jeho smrťou. Zdroj: Reprofoto/rai.it

Novou informáciou je však to, že okrem novinárov mali lustrovať aj prokurátorov. Koľko ich bolo, na tlačovej besede neupresnili. "Lustrovanie prokurátorov nie je jednoduché. S našimi údajmi sa môže policajt oboznamovať za veľmi špeciálnych podmienok," reagoval dozorujúci prokurátor.

Desaťtisíce zaistených správ

V poslednom období zemetrasenie spôsobilo najmä zverejnenie komunikácie Mariana Kočnera prostredníctvom šifrovanej aplikácie Threema. Podľa správ, ktoré mal písať kedysi vplyvný podnikateľ, sa stretával napríklad s vtedajším premiérom Robertom Ficom, šéfom vládneho Mostu Bélom Bugárom, prostredníctvom svojej volavky Aleny mal komunikovať aj s predsedom vlády Andrejom Dankom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel

Pravosť komunikácie, ktorá sa objavila v médiách, prokurátor odmietol komentovať. Uviedol však, že komunikácia, ktorú majú k dispozícii vyšetrovatelia, bola získaná zákonným spôsobom. Zaistených správ je podľa neho niekoľko desiatok tisíc. Komunikáciu Kočnera vyšetrovatelia sledovali od jesenných mesiacov roku 2017 až do obdobia jeho zadržania. "Analýza musí byť podrobná, vo vzťahu k niektorým dielčím skutkom je vedené trestné konanie," povedal. Na tlačovej besede pri tom zaznelo aj to, že Threema bola rozkódovaná v júli.

Ako sa však dostali vyšetrovatelia k telefónu Mariana Kočnera? Odovzdal im ho Peter Tóth, ktorý v súčasnosti v prípade figuruje ako svedok. Na otázku, či z mobilu zaistili aj komunikáciu so samotným Petrom Tóthom, sa však prokurátori nevyjadrili. Aj naďalej to teda zostáva tajomstvom.

Rovnako ako to, koho hlava z vysokopostavených Slovákov padne pre komunikáciu Mariana Kočnera. "Sme v úvodnom štádiu trestného konania, odporúčam ľuďom, ktorých sa táto komunikácia týka, aby svoju činnosť prišli vysvetliť," povedal prokurátor s tým, že neskôr to môže byť v ich neprospech. "V tomto štádiu neboli zatiaľ osoby vypočuté, a to z taktických dôvodov," dodal. Z komunikácie totiž vyšetrovatelia získali poznatky, ktoré hovoria o trestných činoch predstaviteľov štátnych orgánov.

Peter Tóth. Zdroj: SITA/Marko Erd

O tom, že zaistený telefón patril Kočnerovi podľa dozorujúceho prokurátora navyše nie sú pochybnosti. Dosvedčovať to má viacero dôkazov. Prokurátor v súvislosti s tým, že Kočnerov obhajca Marek Para spochybňuje autenticitu komunikácie tiež pripomenul, že finálna rozšifrovaná podoba komunikácie bola predložená približne pred mesiacom, zatiaľ čo uznesenie o vznesení obvinenia bolo už v marci.

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú popravili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018. Po likvidácii mladej dvojice vyšli do ulíc desaťtisíce Slovákov, ktorí žiadali okrem iného spravodlivé vyšetrenie zločinu. Občianska iniciatíva Za slušné Slovensko plánuje zorganizovať aj ďalšie zhromaždenia, práve ako reakciu na nedávno zverejnenú komunikáciu Mariana Kočnera.