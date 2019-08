Kočnerova komunikácia s volavkou Alenou, odporný výsmech z Kuciaka! My dvaja to dotiahneme ďaleko

Marian Kočner sa spoločne s Alenou Zsuzsovou z Kuciaka smiali. Aj to ukazujú časti komunikácie, ktoré zverejnil Denník N. Komunikácia prostredníctvom Threemy je pre vyšetrovateľov cenným materiálom. Kočner v nich vystupuje ako neohrozený boss a Zsuzsová ako jeho verná podriadená. Denník zverejnil komunikáciu so súhlasom Zlatice Kušnírovej, ktorá ju už čítala.

My dvaja to dotiahneme ďaleko

Aj takéto slová sa objavili v ich spoločnej komunikácii. Napísali si ich v januári 2018. Až tak ďaleko to však nedotiahli. Polícia oboch tento rok obvinila z objednávky vraždy Kuciaka. Kočner a jeho advokát komunikáciu spochybňujú.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Podľa denníka je z prepisu komunikácie jasné, že najdôležitejšie veci riešili osobne, väčšinou v golfovom areáli v Báči, alebo cez telefón. Kočner ju vždy zahriakol, aby mu do mobilu nepísala, čo nemá. Ich vzťah bol mimoriadne blízky, písali si ráno, večer, hlásili sa, aj keď boli na cestách. K tomu patrili dlhé debaty o politike, novinároch, súkromnom živote a podobne.

Nemajú o čom písať, tak vymýšľajú blbosti

Pri komunikácii o vražde si však dávali pozor. Zsuzsová sa rozčuľovala, keď zverejnili prepis jeho rozhovoru s Kuciakom, v ktorm sa mu vyhrážal. „Už zas nemajú o čom písať, tak vymýšľajú blbosti? Ty nie si verejne činná osoba, nemajú právo písať o súkromnej osobe a zverejňovať jej súkromné telefonáty alebo výsluchy. Nemajú právo sa k nim ani dostať. To kde sme?“ Uisťovala ho, že nie je podozrivý.

Zdroj: Jan Zemiar

Kam sa ty pcháš na kšefty talianskej mafie

Keď médiá spoločne zverejnili Kuciakov posledný článok o prepojení talianskej mafie na najvyššie špičky na úrade vlády, ktorý však nestihol dopísať, Kočnera zrejme zamrzelo, že nebol v centre pozornosti. „Každú chvíľu nové prekvapko. Proti tomuto sú články o tebe trt makový,“ napísala Zsuzsová. „Neviem, či ma to neserie :),“ reagoval Kočner. „Kam sa ty pcháš na kšefty talianskej mafie:),“ odpovedala. „P…, amatér, príštipkár, ringla,“ napísal Kočner. Zsuzsová mu na to odpísala, že je zvedavá, ako budú v Taliansku hľadať vraha.

Zdroj: TASR/Branislav Račko, Martin Baumann

Ostáva už len Soros

Rozoberali aj rôzne ďalšie verzie. Dokonca riešili, že by to mohol spraviť aj Daniel Lipšic. V ďalších dňoch pribúdajú ďalšie teórie. „Tak to som zvedavý, s akou novou teóriou teraz prídu. Že kto je za tým. Lebo už ostáva len Soros :),“ napísal Kočner. Zsuzsová zhrnula fakty a podľa nej to musel byť niekto, koho poznali, keď ho pustili dnu.

Odporný výsmech

Okrem iného rozoberali aj čas úmrtia Kuciaka a Kušnírovej. Zsuzsová sa smiala, ako mohla Zlatica Kušnírová vedieť, kedy presne zomrela. Kušnírová vtedy novinárom povedala, že to bolo v stredu po ôsmej večer, lebo potom sa jej dcéra už neohlásila. Vyšetrovanie to potvrdilo. „Len zabudla na to, že mohli o 21:30 aj je…ť. Tzv. posledný pich :))) Fuj, jak som hnusný,“ napísal Kočner.

Zdroj: TASR/Dušan Hein

Z vraždy novinára a jeho priateľky i z nasledujúcich udalostí mali obaja srandu. „Vyhlásia ho za svätého :),“ písal Kočner po protestoch. „Bude patrónom novinárov,“ odpovedala Zsuzsová. „Kua. To je dobrý nápad. Založím nadáciu sv. Jána Kuciaka – patróna novinárov. Kto bude lepší patrón, ako ten, čo má v sebe patrón? Fuj, aký som hnusný. Dal som si hneď aj po hube,“ smial sa Kočner. Podobne sa rozprávajú aj o Martine. Z tlačoviek predstaviteľov polície, opozície i Smeru im bolo smiešne.

Veštica nevyveštila

„Ja neviem, kto si tu spravil pi… z celej krajiny a prevrátil všetko hore nohami, zaujal celý svet a spravil z celého národa praštené ovce, ale normálne by si za to zaslúžil medailu, lebo toto sa nepodarilo ešte ani Mečiarovi:))) Ja normálne začínam mať pocit, že sa mi to sníva alebo sedím v kine a pozerám národnú tragikomédiu,“ písala Zsuzsová.

Okrem toho si písali aj cez aplikáciu WhatsApp a obaja mali ešte dva mesiace pred Kočnerovým zatknutím plány. „Novinár bude mať v dome múzeum slobody slova, či kerý fas,“ napísala v apríli Zsuzsová. „Tak niekedy tam spolu zájdeme, keď to otvoria,“ odpovedal Kočner. Obaja chodili k veštici, ktorá Kočnerovi povedala, že ho nezatknu. Koncom júla ho polícia zatkla v kauze zmenky. Vo väzbe je do dnešného dňa.

Para komunikáciu spochybňuje

Kočner mal v utorok pred vyšetrovateľmi hovoriť o sms komunikácii, ktorú mala polícia rozšifrovať v jeho mobilnom telefóne. Podľa Paru ide iba o mediálnu a politickú bublinu založenú na špekuláciách, pretože QR kódy nájdené v mobile nie je podľa neho možné priradiť ku konkrétnym ľuďom, s ktorými si mal písať.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

„Čo sa týka správ z aplikácie Threema, aj dnes vyplynulo z výsluchu, že tie QR kódy sú absolútne nepriraditeľné. Pokiaľ nám nikto nepovie bez akýchkoľvek pochybností, koho sa týka ten či onen QR kód a je to len nejaká neznáma osoba, a ak sa nemôžem oboznámiť s tým systémom, akým bola záloha v telefóne obnovená, aby som to mohol spochybniť znalcami, tak nie je možné vychádzať z úplnosti a ani spoľahlivosti tohto dôkazu,“ skonštatoval Para.

Podľa jeho slov sa stále nedá vylúčiť, či nedošlo k manipulácii so získanou komunikáciou. „Preto si dovolím pochybovať a samozrejme som v kontakte so znalcami a špecialistami v IT sektore, ktorí ma do tejto problematiky uvádzajú a keď to bude namieste, zverejním mnou nadobudnuté poznatky. Je podstatné to, že QR kód nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe, to znamená, už toto narúša akúkoľvek procesnú spôsobilosť, takže zatiaľ je to na úrovni špekulácie a k špekuláciám sa zatiaľ vyjadrovať nebudeme, budeme sa riadiť faktami,“ zdôraznil Para.