Nespolupracujeme so žiadnymi politickými stranami, tvrdí iniciatíva Za slušné Slovensko

BRATISLAVA – Iniciatíva Za slušné Slovensko tvrdí, že hoci ich činnosť môže mať politické dopady a reaguje aj na politické dianie na Slovensku, nespolupracujú so žiadnymi politickými stranami.

Ako uviedla jedna z hlavných tvárí iniciatívy Eva Lavríková, „v tomto zmysle sme a určite zostaneme nadstranícki, na tom sa v rámci iniciatívy opakovane zhodujeme.“ Zdôraznila, že ich aktivity sú občianskeho a nadstraníckeho charakteru a sú presvedčení, že pre fungovanie demokratickej spoločnosti sú potrebné nielen demokraticky orientované politické strany, ale aj bdelá občianska spoločnosť.

Lavríková taktiež ozrejmila, že keďže iniciatíva Za slušné Slovensko je čisto občianska, vládne medzi jej členmi interná dohoda, že členovia, ktorí aktívne vstupujú do politiky, vystúpia zo všetkých rozhodovacích aj členských štruktúr iniciatívy. „Rovnako to bolo aj v prípade Juraja Šeligu (bývalý predstaviteľ iniciatívy a momentálne člen pripravovanej strany Andreja Kisku Za ľudí). V momente, keď sa rozhodol pre vstup do aktívnej straníckej politiky, sme sa s ním rozlúčili a ďalej s ním nespolupracujeme,“ objasnila Lavríková.

Za slušné Slovensko ohlásilo na 20. septembra ďalšie protesty po celom Slovensku. „Od vraždy Jána a Martiny uplynulo vyše 18 mesiacov a počas vyšetrovania tejto vraždy vyšlo najavo množstvo ďalších znepokojujúcich odhalení. Stále trváme na našich dvoch požiadavkách, ktorými sú dôkladné vyšetrenie vraždy a káuz s ňou súvisiacich, ako aj nová, dôveryhodná vláda. Uvedomujeme si, že vo vyšetrovaní došlo k posunu, o to dôležitejšia je však bdelá občianska spoločnosť, ktorá nedopustí, aby sa kauzy obludných rozmerov naďalej zametali pod koberec,“ priblížila Lavríková.

Za slušné Slovensko chce preto podľa jej slov povzbudiť všetkých poctivých vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, ale aj novinárov, aby sa nebáli vykonávať svoju prácu. „S blížiacimi sa parlamentnými voľbami získava na dôležitosti aj naša druhá požiadavka a potrebujeme zdôrazniť, že chceme vládu založenú na demokratických princípoch, ktorá nie je prepojená na organizovaný zločin. Opäť sa spájame aj s ďalšími iniciatívami naprieč občianskym sektorom - zdravotnými sestrami, vedcami, učiteľmi, umelcami, študentmi, klimatickými aktivistami a ďalšími,“ objasnila Lavríková.

Pri otázke, aké ďalšie aktivity, okrem spomínaných protestov, budú realizovať, odpovedala, že sú presvedčení, že najmä s blížiacimi sa parlamentnými voľbami je dôležité prebúdzanie občianskej spoločnosti. „Všetci túžime po živote v slušnej, spravodlivej a dobre spravovanej krajine. Je však úlohou nás všetkých sa na tom spolupodieľať. Napríklad aj tým, že vo voľbách sa budeme rozhodovať zodpovedne a informovane,“ vysvetlila jedna z predstaviteliek Za slušné Slovensko.

Ako iniciatíva chcú preto mobilizovať ľudí po celom Slovensku, aby sa zaujímali o dianie v krajine a povzbudiť ich, že spolu to zvládneme. „Chystáme noviny, cesty po Slovensku či diskusie. Naši organizátori po celom Slovensku sú aktívni ľudia a spolu máme záujem nielen reagovať na to zlé, čo sa deje, ale aj aktívne hovoriť o témach, ktoré je potrebné riešiť. Chceme ukazovať dobré príklady a priblížiť pohľady odborníkov na témy, ktoré boli opomínané,“ dodala Lavríková.