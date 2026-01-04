Jednovaječné dvojčatá šokujú svet: Zdieľajú jedného muža, posteľ aj plány na spoločné tehotenstvo!

CANBERRA - Žijú ako jedna osoba v dvoch telách. Jednovaječné dvojčatá Anna a Lucy robia všetko spoločne, od jedla až po sprchovanie, a výnimkou nie je ani láska. Už 14 rokov totiž zdieľajú jedného partnera, s ktorým plánujú svadbu aj tehotenstvo v rovnakom čase. Ich príbeh fascinuje aj šokuje celý svet.
Jednovaječné dvojčatá Anna a Lucy DeCinque sú rovnaké prakticky vo všetkom. Po celý život jedia identické jedlá, nosia rovnaké oblečenie a dokonca si presne odmeriavajú množstvo jedla aj nápojov. Ich túžba po absolútnej rovnosti ide ešte ďalej, sprchujú sa spolu a na toaletu chodia v rovnakom čase, čo by bolo pre mnohých ľudí nepredstaviteľné aj v dlhodobom partnerskom vzťahu.
Ich výnimočná blízkosť však viedla aj k nečakanému výsledku: našli si partnera, ktorý ich miluje rovnako. Austrálske sestry už 14 rokov tvoria vzťah s mužom menom Ben, pričom tvrdia, že medzi nimi neexistuje žiadna žiarlivosť.
Počas intímnych chvíľ zdieľajú jednu posteľ
Dvojčatá sú tak zosúladené, že často odpovedajú na otázky súčasne a rovnakými slovami. Ako informuje portál Unilad, v relácii Hughesy, We Have a Problem sa ich moderátor spýtal, či počas intímnych chvíľ zdieľajú jednu veľkú posteľ. Obe bez zaváhania a naraz odpovedali: „Áno. A tým to pre nás končí. Nikdy nie sme od seba.“
Anna a Lucy otvorene hovoria aj o tom, ako ďaleko sú ochotné zájsť, aby si zachovali rovnaký vzhľad. Okrem prísneho režimu stravovania podstúpili aj estetické zákroky vrátane výplní a plastických operácií, aby vyzerali čo najviac identicky.
Spravodlivý systém pri láske
Zaujímavosťou je, že aj ich partner Ben je dvojčaťom. Na rozdiel od neho však jeho brat žije v tradičnom monogamnom vzťahu. Ben má podľa sestier jednoduchý, no „spravodlivý“ systém: ak pobozká jednu, rovnakú pozornosť venuje aj druhej. Nezáleží na poradí – pre Annu a Lucy je najdôležitejšie, že sú spolu.
Dvojčatá, ktoré sa preslávili v reality šou Extreme Sisters na stanici TLC, priznávajú, že vedia byť „dvojitou hrozbou“. V sporoch sa vždy postavia na stranu tej druhej a Ben sa občas ocitne proti nim obom. Jemu to však údajne neprekáža. Ako hovoria sestry, dostáva „dvojnásobok lásky aj pozornosti“.
Dvojčatá chcú otehotnieť v rovnakom čase
Hoci tvrdia, že sú so svojím životom spokojné, netradičný vzťah prináša aj výzvy. Jednou z najväčších je ich túžba otehotnieť v rovnakom čase, aby mohli materstvo prežívať spoločne. Zvažujú umelé oplodnenie, no skúšajú aj prirodzenú cestu. „Na Bena je vyvíjaný veľký tlak,“ priznali so smiechom.
Najväčšou prekážkou ich plánov je však austrálska legislatíva. Polygamia je v krajine zakázaná už od roku 1961, a tak sa sestry so svojím snúbencom nemôžu zosobášiť. „Raz by sme si ho chceli vziať, ale zákon nám to neumožňuje. Čo máme robiť?“ pýtali sa v šou Extreme Sisters. „Ak by sa dal zmeniť zákon, veľmi radi by sme si Bena vzali,“ dodala Anna. „Láska je láska. Sme dospelí ľudia a mali by sme mať právo vziať si toho istého muža.“