Strany reagujú na Kočnerove SMS, VIDEO Fico hovorí o krytí, Bugár a Pellegrini sa zhodli: Padni, komu padni

BRATISLAVA - Po uniknutej komunikácii Mariana Kočnera s Norbertom Bödörom a Štefanom Ághom sa strhla lavína reakcií. Na reakcie koaličných strán sa čakalo dlhšie a aj tie sa rôznia. Podľa Mosta-Híd ide o vážne čítanie, Fico hovorí o tom, že je to spôsob krytia Trubanovej kauzy a Andrej Danko situáciu nekomentuje. Strany Sme rodina a OĽaNO zvolali tlačovku a zo situácie sú pohoršené. Premiér Petra Pellegriniho to vážne znepokojilo a vyzval políciu aj súdy, aby pracovali čestne

Šesť dní hlavného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku bolo poriadne horúcich. V prípade došlo k niekoľkým zvratom. Prokurátor Ján Šanta najnovšie predložil súdu komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a Norbertom Bödörom z mobilnej aplikácie Threema, ktorú Kočner používal. Ide o prepis správ medzi Kočnerovým niekdajším pobočníkom Štefanom Aghom, ale aj s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom. Uniknutá komunikácia opäť rozvírila vody na slovenskej politickej scéne. Reakcie koaličných strán sa líšia a Pellegrini je z medializovaných informácií znepokojení. Opozícia hovorí o rozvrate štátu.

Štátna mafia

Na medializovanú komunikáciu sa rozhodol na mimoriadnom tlačovom brífingu zareagovať aj predseda hnutia Sme rodina. "Táto komunikácia nám dala odpovede na otázky, ktorá traumatizujú spoločnosť," začal brífing Boris Kollár a dodal, že štát organizuje štátna mafia. Medzi "gangstrami" menoval Kočnera, Bödöra a bývalého šéfa NAKA Hraška.

"Tento pán má veľmi veľa peňazí a má veľmi veľa médií," hovorí Kollár aj ohľadom šéfa Penty Jaroslava Haščáka. "Štátna mafia sa nás bála. Keď ľudia vidia, že niečo sľúbim, tak to aj dodržím. Sme v politike štyri roky," uviedol na tlačovej konferencii Kollár.

Zdroj: Topky/Maarty

"Dneska má problém len Marian Kočner, ale čoskoro budú mať problém aj ďalší, ktorí sú súčasťou tejto mafie. Musia všetci skončiť v base," vyhlásil Kollár. Slovo si prevzal jeho stranícky kolega Peter Pčolinský. Hovorí o tom, ako sa ich snažili zdiskreditovať.

Zdroj: Topky/Maarty

"Nezľakneme sa ani toho, že pán Haščák patrí k najbohatším ľuďom na Slovensku," povedal Pčolinský. "Čím bližšie k voľbám, tým predpokladáme silnejšie útoky na našu adresu," uzavrel Peter Pčolinský. Kollár pripomína aj stretnutie Tótha, Kočnera a Tománkovej, ktorá bola zakladateľkou bývalého resocializačného zariadenia Čistý deň, kedy fotografiu tohto stretnutia zverejnil práve Kollár.

So Smerom nebudeme spolupracovať

"Prepisy dali odpoveď aj na otázku, či je Sme rodina schopné ísť do vlády so Smerom. Po tejto tlačovke je to myslím jasné. Asi ťažko do takejto spolupráce pôjdeme," priznal Kollár. "Keby sme my mali po voľbách ministerstvo vnútra, určite by som nemal problém s Milanom Lučanským, ktorého aj napriek tomu nepoznám, no dôverujem mu, lebo má výsledky," tvrdí šéf Sme rodina.

Zdroj: Topky/Maarty

OĽaNO hovorí o napojení na štátne orgány

Tlačovú konferenciu oznámilo aj opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Vystupil na nej predseda Igor Matovič a Gábor Grendel. Tlačovú konferenciu začal Gábor Grendel. "Dokumenty svedčia o tom, že podnikateľ Norbert B. poskytoval Kočnerovi informácie z policajných databáz a z vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka," hovorí Grendel. Plnú politickú zodpovednosť podľa neho nesie strana Smer.

"Zodpovednosť za dnešný stav nesú aj koaliční partneri strany Smer," uviedol Grendel. "Potom, čo sme sa dnes dozvedeli o praktikách Mariana Kočnera je jednoznačné, že ak naďalej budeme pristupovať k páchateľom, ktorí vytvorili svet pre Mariana Kočnera, tak sa takýchto "Kočnerov" tak rýchlo nezbavíme," uzavrel Grendel.

Zdroj: Topky/Maarty

Matovič spomenul kauzu jeho daňových spisov z minulosti. Fico podľa neho vytiahol svedka, ktorého zabezpečil istý Norbert B., ktorého vtedy Matovič nepoznal. "Už v roku 2016 na jeseň Fico odpovedal, že pána Bödöra pozná a že bol už štyrikrát na vianočnom večierku firmy Bonul," hovorí Matovič. "Štát ovládla mafia, no niesme mafiánsky štát, ako hovorí bývalý prezident Andrej Kiska," uvádza predseda OĽaNO.

Zdroj: Topky/Maarty

"Fico dovolil Bödörovi sprivatizovať políciu na Slovensku, dal mu tú moc. Bez Fica by takúto moc nemal," myslí si Matovič, ktorý dodal, že dnes sa potvrdili prepojenia jednotlivých spomenutých ľudí. "Takýto štát, kde bola sprivatizovaná polícia vo svete alebo v Európe nepoznám," uviedol líder OĽaNO. "Mafia ovládla štát a dnes máme na stole dôkazy," uzavrel Matovič.

Zdroj: Topky/Maarty

Danko situáciu nekomentuje

Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko nekomentuje medializované informácie o komunikácii Mariana Kočnera s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom a s bývalým novinárom a príslušníkom SIS Petrom Tóthom.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian ​

"Politikom neprináleží komentovať akýkoľvek prebiehajúci súdny spor, a to do úplného rozhodnutia vo veci. Dôkazy, ich pravosť, respektíve súvislosti môže posudzovať len zákonný sudca," povedal Danko.

Podľa Mostu je to vážne čítanie

Koaličný Most-Híd sa tiež k medializovanej komunikácii vyjadril. "Polícia, odkedy jej šéfuje M. Lučanský, má rozviazané ruky. Od nástupu nového prezidenta PZ policajti aktívne konajú, o čom svedčí aj to, že komunikáciu, ktorej časť bola medializovaná, zabezpečila polícia. Je to vážne čítanie, ktoré orgány činné v trestnom konaní musia čím skôr rozmotať. Padni, komu padni!" znie vo vyhlásení strany.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Strana neskôr svoju reakciu rozšírila a uviedla, že podporuje aktivity orgánov činných v trestnom konaní a novinárov, ktorí sa aktívne podieľajú na odhaľovaní skutkov, ktoré podkopávajú dôveru verejnosti v spravodlivosť a štát. „Súčasne sme presvedčení o tom, že odkedy políciu vedie Milan Lučanský, má táto rozviazané ruky a darí sa jej zvládať boj s podsvätím. Tak, ako legislatíva, ktorá odkryla vlastnícke väzby v schránkových firmách i ostatné kroky polície by neboli možné, ak by sa za ne nepostavil Most-Híd. Dnes zverejnené správy sú vážnym a nepekným čítaním a príslušné orgány ich musia čím skôr rozmotať. Most-Híd im tom bude nápomocný. Je najvyšší čas, aby tí ktorí doposiaľ parazitovali na štáte boli za to potrestaní. Bez ohľadu na to, či ide súkromné osoby alebo o politikov,“ uviedla strana.

Pellegrini vyzval policajtov a sudcov, aby svoju prácu konali čestne

Predseda vlády Peter Pellegrini vyzval všetkých policajtov, prokurátorov a sudcov, aby si svoju prácu naďalej konali čestne. Vo videu na sociálnej sieti uviedol, že majú voľné ruky a plnú podporu, aby sa pri vyšetrovaní riadili len zákonmi a predpismi platnými v Slovenskej republike, svojimi morálnymi zásadami a hodnotami spravodlivosti. Zároveň zdôraznil, že v tomto im vláda SR poskytne maximálnu súčinnosť a podporu.

Pellegrini avizoval, že sa po dovolenke vrátil na úrad vlády a so znepokojením sleduje a vníma informácie naznačujúce niekdajší neprimeraný, neprijateľný vplyv niektorých ľudí na chod orgánov štátu. Pripomenul slová, ktoré povedal krátko po tom, ako bola vláde pod jeho vedením vyslovená dôvera v Národnej rade SR. „Slová, ktoré hovoria o tom, že na Slovensku musí platiť elementárna spravodlivosť pre všetkých, že musí platiť pravidlo: Padni, komu padni,“ poznamenal Pellegrini. Ako doplnil premiér, na základe nových pravidiel bol do funkcie zvolený nový policajný prezident. „Výsledky policajtov a vyšetrovateľov prinášajú svoje výsledky a dnes ľudia, ktorí si užívali mediálnu slávu a pozornosť, sedia vo väzbe a stoja pred súdmi,“ poznamenal Pellegrini.

Fico hovorí o pokuse o krytie Trubanovej kauzy

Predseda Robert Fico prezentoval svoje stanovisko formou videa na sociálnej sieti. Celú prípad pokladá ako pokus o krytie Trubanovej kauzy s videom, kde hovorí o skúsenosti s drogami.

Truban reaguje: V Smere sa veľmi boja nových politikov

Na Ficove tvrdenia reagoval aj líder PS Michal Truban. „Podľa Fica a Kaliňáka sa všetci spojili: polícia, prokuratúra, súdy, Denník N, Bödör s Kočnerom a určite aj ESET so Sorošom - len aby prekryli môj joint z výšky,“ uviedol Truban. Podľa neho sa v skutočnosti v Smere musia veľmi báť nových politikov, že ich vymenia, lebo im padá na hlavu jedna kauza za druhou. „Polícia zachytila správy, ktoré potvrdzujú, že Norbert Bödör, ktorého SBS Bonul zarába milióny na štátnych zákazkách od SMERu, zabezpečoval pre Mariana Kočnera lustrácie v policajných evidenciách,“ uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Previazanosť politikov SMERu, oligarchov, mafie a bezpečnostného aparátu štátu, o ktorom sme tušili, sa postupne potvrdzuje. V politike musí dôjsť k systémovej výmene za ľudí novej generácie, ktorí nie sú zaťažení starým systémom, majú vysoké morálne a ľudské kvality a sú pripravení na zásadné zmeny,“ dodal.

Kiska hovorí naďalej o mafiánskom štáte

Bývalý prezident sa vyjadril na sociálnej sieti. Niektorí mi vyčítali, keď som ešte ako prezident povedal, že žijeme v mafiánskom štáte. Bolo to tvrdé, viem, ale vedel som, o čom hovorím. Postupne sa to odvtedy dozvedajú všetci. Čítam si komunikáciu Kočnera s Bödoröm, a pýtam sa premiéra Pellegriniho a Fica, ako inak nazvať naše Slovensko počas ich vládnutia? Priame dôkazy si dnes vďaka novinárom a odváznym policajtom a prokurátorom môžu všetci," uviedol Kiska.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

"Kočner a Bodör mali pod palcom políciu na čele s Gašparom, ktorú hrubo vo svoj prospech a v prospech Smeru zneuživali proti novinárom, advokátom, prezidentovi a mnohým iným. Dnes sa pýtam, kde je premiér, prečo nemá tlačovku a negarantuje, že takéto veci sa už nedejú a nebudú sa opakovať?" uzavrel Kiska.

Podľa Klusa už mali byť dávno voľby

"Je nemysliteľné, aby ľudia, ktorí sú priamo prepojení s organizovaným zločinom a takí, ktorí sa neštítia dokonca vraždy, mali riadiť túto krajinu," povedal vo štvrtok poslanec parlamentu Martin Klus (SaS) novinárom. O záujme na diskreditácii opozičných politikov podľa Klusa tušili. "Je skutočne prekvapujúce pre Slovensko, že je to až takto ďaleko. Myslím si, že občania musia vyvodiť dôsledky vo voľbách voči takejto moci," povedal poslanec za SaS.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Najbližšie parlamentné voľby budú podľa Klusa kľúčové. "Už teraz bojujú o holú slobodu. Títo ľudia vedeli, že pokiaľ by v roku 2016 Robert Fico a Robert Kaliňák neboli premiérom a ministrom vnútra, tak by pravdepodobne zle dopadli už vtedy. Takže 2020 je pre nás kľúčový rok a pri troche šťastia možno ešte skôr," reagoval Klus na medializované informácie, že Marian K. mal záujem konať v prospech strany Smer-SD a mal mať obavy o budúcnosť strany.

Prepisy komunikácie Mariana Kočnera s podnikateľom Norbertom Bödörom pridávajú dôvody na preverenie bezpečnostnej previerky súkromnej bezpečnostnej služby Bonul zo strany Národného bezpečnostného úradu. Uvádza sa to vo vyhlásení opozičnej strany SaS. „To, že chápadlá Mariana K. sú dlhé, nás neprekvapuje. Ale milo nás prekvapí, keď polícia a prokuratúra konečne voči tejto mafii začnú konať a v prvom rade od seba," zdôraznili liberáli.

Prokurátor chcel komunikáciu prečítať počas pojednávania, no senát to zatiaľ nepovolil.

Zdroj: FB/Polícia SR

Časť komunikácie dokonca zverejnil prezident policajného zboru Milan Lučanský na sociálnej sieti. Ten zároveň v statuse poprel, že by sa s Norbertom Bödör stretol.